Ktorému sľubnému trénerovi zníčí United kariéru najbližšie? (podcast Spoza piva)

Bývalý tréner Manchestru United Ruben Amorim.
Bývalý tréner Manchestru United Ruben Amorim. (Autor: TASR/AP)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|14. jan 2026 o 21:50
Vitajte pri epizóde číslo 149.

Vitajte späť kolektív. Spoza piva je po sviatočnej pauze späť, pričom prichádzame s epizódou číslo 149.

Rozoberáme v nej trénerské zmeny vo veľkých kluboch, slovenských hráčov a ich prestupové špekulácie a samozrejme aj mnoho ďalších tém. 

Futbalový svet rieši, že v priebehu pár dní prišli o prácu traja tréneri, konkrétne Xabi Alonso v Reale Madrid, Ruben Amorim v Manchestri United a Enzo Maresca v Chelsea. Môže sa cítiť ohrozený aj Arne Slot v Liverpoole? 

Bavíme sa tiež o budúcnosti Seba Kóšu, ktorý prišiel hosťovať zo Španielska do Košíc, čo potešilo nielen Sama.

Prestup sa črtá aj pri mene Denisa Vavra, o ktorého sa zaujímajú talianske celky Fiorentina a AS Rím. 

VIDEO: 149. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Premier League

