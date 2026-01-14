Ktorému sľubnému trénerovi zníčí United kariéru najbližšie? (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Vitajte späť kolektív. Spoza piva je po sviatočnej pauze späť, pričom prichádzame s epizódou číslo 149.
Rozoberáme v nej trénerské zmeny vo veľkých kluboch, slovenských hráčov a ich prestupové špekulácie a samozrejme aj mnoho ďalších tém.
Futbalový svet rieši, že v priebehu pár dní prišli o prácu traja tréneri, konkrétne Xabi Alonso v Reale Madrid, Ruben Amorim v Manchestri United a Enzo Maresca v Chelsea. Môže sa cítiť ohrozený aj Arne Slot v Liverpoole?
Bavíme sa tiež o budúcnosti Seba Kóšu, ktorý prišiel hosťovať zo Španielska do Košíc, čo potešilo nielen Sama.
Prestup sa črtá aj pri mene Denisa Vavra, o ktorého sa zaujímajú talianske celky Fiorentina a AS Rím.
VIDEO: 149. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.