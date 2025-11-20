Prehra v Nemecku nebolo zlyhanie, ale lekcia toho, ako sa hrá svetový futbal (podcast Spoza piva) 

Slovenskí futbalisti po prehre s Nemeckom 0:6 v kvalifikácii MS 2026.
Samuel Biroš, Timotej Gašper|20. nov 2025 o 07:00
Vitajte pri najnovšej časti podcastu Spoza piva s číslom 145.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Síce sme prehrali zápas o priamy postup na MS 2026 vysoko 6:0, no nemôžeme po dávať hlavy dole, práve naopak.

Tento zápas nás posadil a dostal naspäť nohami na zem a ukázal, na čo máme a ako to môže skončiť, keď sa súper svetovej kvality poučí z predošlej prehry. 

Vytiahli sme pár jednotlivcov a množstvo faktorov, ktoré ovplyvnili zápas v Lipsku, pričom nie vždy sme spolu súhlasili. 

Čaká nás baráž a my sa nevieme dočkať, akého súpera z užšieho kruhu nám žreb priradí. 

Čo si myslíš o forme, kvalite a zápase Slovenska ty? Napíš nám to do komentárov.

VIDEO: 145. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

