Prehra v Nemecku nebolo zlyhanie, ale lekcia toho, ako sa hrá svetový futbal (podcast Spoza piva) 

BRATISLAVA. Síce sme prehrali zápas o priamy postup na MS 2026 vysoko 6:0, no nemôžeme po dávať hlavy dole, práve naopak.
Tento zápas nás posadil a dostal naspäť nohami na zem a ukázal, na čo máme a ako to môže skončiť, keď sa súper svetovej kvality poučí z predošlej prehry.
Vytiahli sme pár jednotlivcov a množstvo faktorov, ktoré ovplyvnili zápas v Lipsku, pričom nie vždy sme spolu súhlasili.
Čaká nás baráž a my sa nevieme dočkať, akého súpera z užšieho kruhu nám žreb priradí.
Čo si myslíš o forme, kvalite a zápase Slovenska ty? Napíš nám to do komentárov.
VIDEO: 145. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.