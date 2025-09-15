Haaland nás nikdy nesklamal, chváli Guardiola. Nór zdôraznil zákroky Donnarummu

LONDÝN. Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland svojich spoluhráčov z Manchestru City nikdy nesklame.
Po nedeľnom mestskom derby, v ktorom si Citizens poradili s United 3:0, to povedal tréner tímu Pep Guardiola. Haaland sa pod víťazstvo podpísal dvoma gólmi.
V celkovo 197. derby medzi dvoma manchesterskými klubmi jasne dominovalo City. Na Etihade sa najskôr hlavičkou presadil Phil Foden, ktorý sa do zostavy vrátil po zranení.
Po zmene strán predviedol svoj typický výkon Haaland. Do nebezpečnej pozície ho vysunul už dvojnásobný asistent v zápase Jeremy Doku a Nór prekonal chytajúceho Altaya Bayindira z uhla. V 68. minúte spečatil triumf z úniku.
Nikdy nesklamal
„Erling nás od svojho príchodu nikdy nesklamal. Je verný, preto podpísal zmluvu na mnoho rokov. Je to výnimočný hráč,“ chválil svojho zverenca Guardiola.
Dvadsaťpäťročný Nór strelil v štyroch stretnutiach tejto sezóny päť gólov.
VIDEO: Gól Fodena na 1:0
Pre Citizens je nedeľný triumf veľkou vzpruhou, od vlaňajšej krízy totiž naďalej hľadá starú formu. Po štyroch kolách anglickej Premier League má na konte šesť bodov za dve víťazstvá.
Už tento štvrtok navyše odštartuje púť v hlavnej fáze Ligy majstrov, pred domácimi fanúšikmi privíta úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol.
„Potrebovali sme to. Vždy chcete vyhrať derby, ale dnes bol ten pocit o niečo väčší. Veľmi sa mi uľavilo a som naozaj šťastný, že sa nám to všetkým spoločne podarilo. Je pekné vyhrávať zápasy, ale musíme ísť ďalej,“ uviedol Haaland pre klubový web.
VIDEO: Gól Haalanda na 2:0
Skvelý debut Donnarummu
Dobrý večer zažil aj taliansky brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý pri svojom debute v novom drese vychytal čisté konto. V 61. minúte navyše potešil parádnym zákrokom po voleji Bryana Mbeuma.
„Nezabudnite na Donnarummu, dnes bol fantastický. Možno mu dám moju cenu pre Hráča zápasu. Bol neuveriteľný,“ povedal na adresu 26-ročného gólmana Haaland.
Futbalisti oboch tímov odohrali duel s čiernymi páskami, aby si uctili bývalého britského boxera Rickyho Hattona, ktorý v nedeľu zomrel vo veku 46 rokov.
Niekdajší svetový šampión v ľahkej welterovej váhe a vo welterovej váhe bol veľký fanúšik City.
„Pred zápasom som mal extra motiváciu. Bolo to preňho, jeho rodinu a pre ľudí, ktorí práve teraz trpia. Chalani zo seba vydali všetko. Nebol to pekný zápas, ale všetko to bolo pre neho,“ konštatoval po stretnutí Foden.
„Som tu už 10 rokov a zažil som tu veľa minút ticha, ale nepamätám si nič také intenzívne ako dnes. Ďakujem veľmi pekne fanúšikom Manchestru United, že sa správali slušne a tlieskali.
Viem, že bol majstrom sveta v boxe a bol to výnimočný moment. Od fanúšikov viem, ako blízko mal ku klubu. Bol obrovským, obrovským priaznivcom City a je mi veľmi ľúto jeho rodiny,“ dodal Guardiola.
Amorim trpí viac ako hráči
Jeho náprotivok Ruben Amorim po zápase fanúšikom sľúbil, že pre úspech „červených diablov“ urobí čokoľvek: „Urobím všetko a vždy budem myslieť na to, čo je pre klub najlepšie. Naozaj chcem vyhrávať zápasy, takže trpím viac ako oni.“
Od svojho nástupu na lavičku v novembri minulého roka zvíťazil len v 8 z 31 ligových stretnutí a United zavŕšili minulý ročník na 15. mieste tabuľky, čo je najnižšie umiestnenie klubu v modernej ére.
V úvodných štyroch kolách tejto sezóny získalo mužstvo štyri body a figuruje na priebežnej 14. priečke.
VIDEO: Gól Haalanda na 3:0
„Toto nie je rekord, ktorý by ste mali mať v Manchestri United. Keď však budem chcieť zmeniť svoju filozofiu, zmením sa. Ak nie, musíte zmeniť človeka. Verím svojim spôsobom a budem podľa nich hrať, kým nebudem chcieť zmenu. Vidím, že sa nám darí lepšie, ale výsledky to neukazujú,“ citovala Amorima agentúra AP.
Liverpool sa zapotil
V nedeľu bol v akcii aj úradujúci anglický šampión FC Liverpool, ktorý sa zapotil na trávniku Burnley.
O triumfe 1:0 rozhodla penalta Mohameda Salaha v nadstavenom čase druhého polčasu, „The Reds“ tak zostali spomedzi účastníkov Premier League jediní stopercentní.
VIDEO: Zostrih zápasu Burnley - Liverpool
„Potrebovali sme moment šťastia alebo mágie. Nemali sme mágiu, ale mali sme šťastie. Dúfate a snažíte sa to sťažiť, ale oni boli silní,“ uviedol po stretnutí tréner tímu Arne Slot.
V drese nováčika chytal slovenský brankár Martin Dúbravka.