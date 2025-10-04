Enrique nechce riskovať. Zo zostavy Paríža vypadol aj Fabian Ruiz


Futbalista PSG Fabian Ruiz sa teší z gólu v zápase proti Angers. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. okt 2025 o 16:00
Poranil si sval.

PARÍŽ. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain sa musí vo víkendovom ligovom stretnutí s Lille zaobísť bez služieb Fabiana Ruiza.

Dvadsaťdeväťročný španielsky stredopoliar vypadol zo zostavy úradujúceho šampióna Ligue 1 pre zranenie svalu.

Trénerovi PSG Luisovi Enriquemu tak chýba z rôznych dôvodov až šesť hráčov z A-tímu.

Ruiz nútene striedal v druhom polčase zápasu Ligy majstrov s Barcelonou. „So žiadnym hráčom nebudeme riskovať," cituje AP stanovisko Enriqueho.

Proti Lille nebudú okrem Ruiza k dispozícii ani Marquinhos, Desire Doue, Ousmane Dembele, Joao Neves a Chviča Kvaracchelija.

