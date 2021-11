Veľká futbalová bizarnosť. Na zápas cestovali 16 tisíc kilometrov

AS Venus podľahol štvrtoligistovi FC Trelissac 0:2.

PARÍŽ / BRATISLAVA. Smiešne, nezvyčajné. Médiá po celom svete reagujú na šialenú cestu majstra Tahiti AS Venus.

„Už ste nariekali nad dlhou cestou na zápas a späť? Napríklad z Plymouthu do Carlisle? Alebo z Brightonu do Newcastle? To ešte neviete, čím si musel prejsť desaťnásobný majster Tahiti,“ píše bbc.com

Išlo o zápas siedmeho kola Coupe de France.