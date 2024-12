Česi sú na MS U20 zatiaľ suverénni. Treba si to s nimi vybojovať, vraví pred derby Valent

"Vieme, že Česi majú výborný tím a vieme, čo od nich môžeme čakať. Chceme to zvládnuť, tešíme sa na to. Ja mám fyzickú hru rád a preto sa teším o to viac," povedal Dej.

Obranca Peter Valent sa na zápas teší tiež a vie, že zisk bodov by Slovákom veľmi pomohol smerom k ďalšiemu vývoju v skupine.

"Triumf so Švajčiarskom nám pomohol k mentálnej pohode. Treba zobrať plný počet bodov aj proti Čechom a Kazachstanu a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu pred vyraďovačkou. S Čechmi si to treba vybojovať, bude to náročné. Bude to viac emočné ako s inými súpermi."