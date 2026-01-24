Regenda je od príchodu z farmy najlepší strelec San Jose. Tímu však pomáha nielen gólmi

Pavol Regenda
Pavol Regenda (Autor: X/San Jose Sharks)
Peter Vretenička|24. jan 2026 o 22:07
ShareTweet0

Slovenský útočník naďalej neprestáva udivovať.

V zápase San Jose Sharks proti New York Rangers pomohol Pavol Regenda k výhre domácich 3:1 nielen víťazným gólom.

Pre svoj tím vybojoval aj dve presilovky, jednu z nich účinnými provokáciami, keď sa na ňom vyfauloval Carson Soucy.

Nastupoval v druhom útoku a postupne dostáva väčšiu dôveru. Na ľade strávil 18 minút a 55 sekúnd, čo je jeho nové kariérne maximum.

Od svojho posledného povolania z farmy je najlepším strelcom tímu a zároveň rozdal najviac bodyčekov.

Neutíchajúci strelecký apetít

,,Máme strelcov, ale chýbal nám veľký silový hráč pred bránkou,“ povedal tréner Ryan Warsofsky v decembri po Regendovom debute v drese Sharks. 

Vtedy toto tvrdenie dávalo zmysel, keďže urastený útočník vo svojich 19 predošlých zápasoch NHL, ešte v drese Anaheimu, skóroval iba raz.

Navyše pred spomínaným debutom za ,,žralokov“ mal v prebiehajúcej sezóne na ich farme 3 góly v 19 dueloch. Na prekvapenie všetkých však našli v Regendovi aj strelca.

Michalovský rodák má po 13 zápasoch na konte výborných 9 bodov. S ôsmimi gólmi už patrí medzi 15 najlepších strelcov medzi nováčikmi.

V oficiálnych štatistikách NHL je totiž považovaný za nováčika, keďže stále spĺňa všetky podmienky pre ,,rookie“ status.

V poslednom odohranom zápase sa zaskvel ďalším okulahodiacim gólom, keď počas presilovky z medzikružia trafil bekhendom presne ku tyčke.

VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Rangers (gól Regendu od času 1:48)

„Niekedy je lepšie, keď iba zatvoríte oči a vystrelíte. Včera sme mali tréning a povedal som si, že to skúsim takto vystreliť a vyšlo to,“ priznal Regenda po zápase.

Líder nielen v góloch

V NHL sa drží nepretržite od silvestrovského zápasu, pred ktorým bol z farmy povolaný naposledy.

Za toto obdobie je so 6 gólmi najlepším strelcom San Jose a tiež lídrom v počte bodyčekov, rozdal ich 25.

ŠTATISTIKA: Regenda je od svojho posledného povolania najlepším strelcom tímu

Bodovanie San Jose Sharks od 31. 12. 2025 do 24. 1. 2026
Bodovanie San Jose Sharks od 31. 12. 2025 do 24. 1. 2026 (Zdroj: nhl.com, Autor: Peter Vretenička)

Až päť zo svojich bodov získal pri hre 5 na 5, viac ich za dané obdobie v tejto hernej situácii nazbierali len Macklin Celebrini a Collin Graf.

Jeho dôležitosť pre tím podčiarkuje fakt, že má najvyššiu hodnotu v štatistike plus-mínus (+4).

Aj keď niekedy neboduje, pri góloch je na ľade a pomáha dobrým clonením, či inou cenenou prácou.

Proti Floride absolvoval prvú bitku a v poslednom zápase proti New York Rangers získal presilovku tým, že vyprovokoval Sourcyho k zákroku, po ktorom bol vylúčený za hrubosť.

VIDEO: Hráč Rangers sa na Regendovi vyfauloval

San Jose má momentálne na listine zranených zapísaných troch útočníkov, ktorí sa zrejme čoskoro vrátia do akcie - Kiefer Sherwood, Ty Dellandrea a Phillipp Kurashev.

Na tejto pozícii je v tíme pretlak a generálny manažér Mike Grier bude musieť uskutočniť trejd, ak o niekoho nechce prísť cez waiver bez protihodnoty.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pavol Regenda
Pavol Regenda
Regenda je od príchodu z farmy najlepší strelec San Jose. Tímu však pomáha nielen gólmi
Peter Vretenička|dnes 22:07
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Regenda je od príchodu z farmy najlepší strelec San Jose. Tímu však pomáha nielen gólmi