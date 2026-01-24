Regenda je od príchodu z farmy najlepší strelec San Jose. Tímu však pomáha nielen gólmi

V zápase San Jose Sharks proti New York Rangers pomohol Pavol Regenda k výhre domácich 3:1 nielen víťazným gólom.
Pre svoj tím vybojoval aj dve presilovky, jednu z nich účinnými provokáciami, keď sa na ňom vyfauloval Carson Soucy.
Nastupoval v druhom útoku a postupne dostáva väčšiu dôveru. Na ľade strávil 18 minút a 55 sekúnd, čo je jeho nové kariérne maximum.
Od svojho posledného povolania z farmy je najlepším strelcom tímu a zároveň rozdal najviac bodyčekov.
Neutíchajúci strelecký apetít
,,Máme strelcov, ale chýbal nám veľký silový hráč pred bránkou,“ povedal tréner Ryan Warsofsky v decembri po Regendovom debute v drese Sharks.
Vtedy toto tvrdenie dávalo zmysel, keďže urastený útočník vo svojich 19 predošlých zápasoch NHL, ešte v drese Anaheimu, skóroval iba raz.
Navyše pred spomínaným debutom za ,,žralokov“ mal v prebiehajúcej sezóne na ich farme 3 góly v 19 dueloch. Na prekvapenie všetkých však našli v Regendovi aj strelca.
Michalovský rodák má po 13 zápasoch na konte výborných 9 bodov. S ôsmimi gólmi už patrí medzi 15 najlepších strelcov medzi nováčikmi.
V oficiálnych štatistikách NHL je totiž považovaný za nováčika, keďže stále spĺňa všetky podmienky pre ,,rookie“ status.
V poslednom odohranom zápase sa zaskvel ďalším okulahodiacim gólom, keď počas presilovky z medzikružia trafil bekhendom presne ku tyčke.
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Rangers (gól Regendu od času 1:48)
„Niekedy je lepšie, keď iba zatvoríte oči a vystrelíte. Včera sme mali tréning a povedal som si, že to skúsim takto vystreliť a vyšlo to,“ priznal Regenda po zápase.
Líder nielen v góloch
V NHL sa drží nepretržite od silvestrovského zápasu, pred ktorým bol z farmy povolaný naposledy.
Za toto obdobie je so 6 gólmi najlepším strelcom San Jose a tiež lídrom v počte bodyčekov, rozdal ich 25.
ŠTATISTIKA: Regenda je od svojho posledného povolania najlepším strelcom tímu
Až päť zo svojich bodov získal pri hre 5 na 5, viac ich za dané obdobie v tejto hernej situácii nazbierali len Macklin Celebrini a Collin Graf.
Jeho dôležitosť pre tím podčiarkuje fakt, že má najvyššiu hodnotu v štatistike plus-mínus (+4).
Aj keď niekedy neboduje, pri góloch je na ľade a pomáha dobrým clonením, či inou cenenou prácou.
Proti Floride absolvoval prvú bitku a v poslednom zápase proti New York Rangers získal presilovku tým, že vyprovokoval Sourcyho k zákroku, po ktorom bol vylúčený za hrubosť.
VIDEO: Hráč Rangers sa na Regendovi vyfauloval
San Jose má momentálne na listine zranených zapísaných troch útočníkov, ktorí sa zrejme čoskoro vrátia do akcie - Kiefer Sherwood, Ty Dellandrea a Phillipp Kurashev.
Na tejto pozícii je v tíme pretlak a generálny manažér Mike Grier bude musieť uskutočniť trejd, ak o niekoho nechce prísť cez waiver bez protihodnoty.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: