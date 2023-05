Na MS sa prvýkrát predlžovalo. Z tesného triumfu sa tešia Francúzi

/zdroj: iihf.com/

Sasha Treille, kapitán Francúzska: "Je to perfektný spôsob ako vstúpiť do turnaja. Pred zápasom sme si v šatni povedali, že prvý duel je vždy veľmi dôležitý. V minulosti sme sa o tom presvedčili. Zápas sme začali veľmi dobre a aj keď sme boli neskôr v ťažšej situácii, neustále sme bojovali. Skončilo sa to naším víťazným gólom a to je skvelé. Proti Dánsku to bude náročné.Zápasy na MS idú v rýchlom slede a tak musíme byť dôslední v regenerácii a príprave na každý duel."

David Kickert, brankár Rakúska: "Táto prehra veľmi bolí. Bolo by pekné získať tri body alebo aspoň dva. Veľmi by nám to pomohlo a zbavilo by nás to tlaku v nadchádzajúcich zápasoch. Žiaľ, je to inak. Proti Švédsku máme ďalší pokus na získanie bodov."