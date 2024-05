Generálka na Slovensko im vyšla skvelo. Kazachovia podčiarkli výhru gólom v oslabení

Andrej Šutov, brankár Kazachtanu: "Som veľmi rád, že sme zvíťazili v prvom zápase na turnaji. Bolo veľmi dôležité takto zvládnuť štart MS a tento duel. Ale prekvapili ma svetlá v hale. Ťažko som si na to zvykal, je to niečo iné, ako poznám. Nebolo to dobré, bol to pre mňa taký nekomfortný pocit počas celého zápasu."

Kevin Bozon, útočník Francúzska: "Súper dal tri góly spoza bránky, takže mal aj šťastie. Ale šance si vytvoril a preto vyhral zaslúžene. Pre nás to bol dôležitý zápas v boji o udržanie sa, takže teraz budeme musieť prekvapiť nejakého súpera, najmä Poľsko. Ale musíme si počínať oveľa lepšie ako dnes."