Slovan hral na ľade s červenými čiarami, šéf Moraviec sadol do traktora

"Vykurovanie trávnika bežalo od pondelka. Spálilo sa tritisíc litrov nafty, každý si vie prerátať, koľko je to eur. Urobili sme viac ako maximum, ale proti prírode sa ťažko bojuje," uviedol trávnikár zlatomoravského klubu Michal Valo pre MY Nitra .

Zápas sa dohrá o desať dní

V Zlatých Moravciach veria, že počasie sa umúdri a na Štadióne FC ViOn budú môcť hostiť budúci víkend zápas domáceho tímu proti Ružomberku i dohrávku Serede s Nitrou.

Druhý spomenutý duel preložili na 23. februára, odohrať by sa mohol aj v Žiline či na novom štadióne v Trenčíne.

"Predstavitelia Únie ligových klubov po včerajšej obhliadke nechali na rozhodcovi, nech dnes pred zápasom rozhodne o spôsobilosti hracej plochy. Rešpektujeme to," povedal PR a marketingový manažér Peter Cuninka.

Rovnako prijali odklad zápasu aj v hosťujúcej Nitre.

"Bolo by to zdraviu nebezpečné, nešlo by o futbal, ale o bojovnosť. Hráči sa mohli šmyknúť, neubrzdiť alebo zraniť. Rozhodnutie je správne," uviedol nitriansky brankár Dávid Šípoš pre MY Nitra.