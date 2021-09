Ružomberok zlomil streleckú smolu, opäť však nevyhral

Po zmene strán sa blysol Regáli aj gólovou asistenciou. Rodák z Prešova sa presadil cez Tótha na ľavej strane a jeho nezištnú prihrávku využil Dalibor Takáč. Zdalo sa, že Ružomberok smeruje za víťazstvom, no opak bol pravdou.

V 71. minúte zaznamenal striedajúci Karol Mondek kontaktný gól a o jedenásť minút neskôr domáci vyrovnali. Maslo si po centri do šestnástky nerozumel so svojim brankárom, k lopte sa dostal Matúš Čonka a poslal loptu do opustenej brány.

Zlaté Moravce sa ziskom bodu posunuli na 10. miesto pred štvorbodové Pohronie. Nezdolanému Ružomberku patrí siedme miesto tabuľky.

Fortuna liga - 7. kolo:

Zlaté Moravce - Ružomberok 2:2 (0:1)

Góly: 71. Mondek, 82. Čonka - 39. Regáli, 55. Takáč

/Zostavy a podrobné štatistiky nájdete na tomto odkaze >>>/