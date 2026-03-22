Florbalové finalistky sú známe. O titul zabojuje Pruské a Spišská Nová Ves

ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves (Autor: Facebook/Slovenský zväz florbalu (SZFB))
TASR|22. mar 2026 o 18:28
Bronzové medaily získalo Partizánske.

Hyundai extraliga žien – 4. zápas semifinále

FBK Harvard Partizánske – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:5 pp (1:3, 2:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 3. Mrázová, 32. Gabrielová (Vršková), 38. Mrázová, 57. Mrázová (Dobošová) – 2. Hrabovská (Tallová), 8. Cupráková (Grossová), 15. Talpašová (Hrabovská), 39. Hrabovská (Točeková), 61. Grossová (Talpašová)

/konečný stav série: 1:3, Spišská Nová Ves postúpila do finále/

Súperkami florbalistiek Pruského vo finále play off Hyundai Extraligy žien budú hráčky Spišskej Novej Vsi.

Spišiačky zvíťazili v nedeľu v dramatickom štvrtom semifinálovom dueli na pôde Partizánskeho 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy.

Partizánske tak získalo bronzové medaily, vlaňajšie šampiónky z Kysuckého Nového Mesta obsadili štvrté miesto.

