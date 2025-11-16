Úradujúci majster zakopol na ihrisku predposledného tímu. Zvíťazil až v nájazdoch

Tsunami Záhorská Bystrica. (Autor: Facebook Tsunami Záhorská Bystrica)
TASR|16. nov 2025 o 22:07
Hráči 1. FBC Trenčín „rozobrali“ bratislavský Capitol.

BRATISLAVA. Florbalisti úradujúceho majstra zo Záhorskej Bystrice zakopli v 9. kole extraligy na ihrisku predposledného tímu tabuľky Bratislava Snipers.

Zdolali ho až gólom v samostatných nájazdoch 9:8. Hráči 1. FBC Trenčín „rozobrali“ bratislavský Capitol vysoko 14:5.

Extraliga mužov – 9. kolo:

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FaBK ATU Košice 7:8 (3:1, 1:5, 3:2)

Góly: 4. Imrišík (Korček), 14. Zajac (Škvarna), 15. Matejička (Jančo), 36. Miške (Melega), 49. Sabol (Dudjak), 51. Miške (Melega), 58. Noga (Sabol) – 18. Fedorčák (Pazsiczký), 24. Kerekeš (Navrátil), 26. Pazsiczký (Fedorčák), 26. Navrátil, 29. Navrátil (Guľaš), 35. Bezeg (Fedorčák), 50. Bernát (Pazsiczký), 56. Pazsiczký

VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 5:8 (2:6, 0:1, 3:1)

Góly: 15. Pollák (Harbut), 19. Harbut (Fabian), 46. Pavlikovský (Fronc), 53. Schätzel (Tvrdý), 55. Harbut (Pavlikovský) – 4. Nehila (Nôta), 9. Steller (Morávek), 12. Steller (Kalivoda), 15. Vico (Gálet), 17. Šimočko (Franek), 17. Vico (Kusenda), 27. Nôta (Nehila), 41. Nehila (Nôta)

FK Florko Košice – FBK Nižná 9:7 (1:2, 5:3, 3:2)

Góly: 6. Hutka (Berezňanin), 22. Hutka (Stano), 30. Pelegrin (Králik), 31. Králik (Pelegrin), 37. Králik (Vyšňan), 39. Takáč (Vyšňan), 42. Chovanec (Hutka), 56. Pelegrin (Čekan), 59. Berezňanin (Vyšňan) – 9. Matkuliak (Pallo), 13. Mačňák (Šangala), 27. Mačňák (Matkuliak), 27. Latka (Matkuliak), 34. Pallo (Šangala), 52. Latka, 57. Šangala (Widurski)

1. FBC Trenčín – TEMPISH CAPITOL Floorball Club 14:5 (6:2, 5:2, 3:1)

Góly: 4. Kvasnica (Babík), 6. Krajčovič (Habánek), 9. Kvasnica (Bulejčík), 10. Baránek (Vrábeľ), 17. Rantala (Bulejčík), 20. Rantala (Amrich), 21. Amrich (Kvasnica), 29. Baránek (Košinár), 35. Amrich (Kvasnica), 37. Rantala (Kvasnica), 40. Ochránek (Kvasnica), 49. Kvasnica (Korhonen), 57. Baránek (Habánek), 57. Ochránek – 3. Hurajt (Dluhoš), 10. Hurajt (Pavlík), 26. Poliak (Dluhoš), 35. Dluhoš (Hurajt), 47. Poliak (Lazor)

Snipers Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 8:9 sn (3:3, 2:4, 3:1, 0:0)

Góly: 4. Jáger (Ponomarenko), 5. Citovický (Pacek), 18. Nyitray (Sedliak), 22. Nyitray, 35. Sedliak (Citovický), 49. Vránek (Sedliak), 50. Marioth, 60. Ponomarenko (Nyitray) – 6. Livař (Kovaľ), 6. Báb (Matula), 10. Šifra (Záhorský), 22. Chochol (Šifra), 28. Báb (Matula), 29. Banga, 36. Chochol (Pápay), 59. Pápay (Michal), 65. Livař

FBK AS Trenčín – DTF team Detva Joxers 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)

Góly: 11. Kollár (Bagín), 29. Kollár, 29. Ambrozai (Vojtek), 44. Oriešek (Dávidek), 55. Kollár, 53. Bielik (Dávidek), 59. Malík (Krecháč) – 15. Moravčík (Ďurík), 32. Strelec (Masár), 47. Kulich (Masár)

