Obhajcovia titulu sú v semifinále. Záhoráci v dramatickej sérii vyradili Bratislavu

Florbal, ilustračná fotografia. (Autor: IFF)
TASR|19. mar 2026 o 08:25
Záhorská Bystrica rozhodujúci zápas vyhrala 5:3.

Florbalová Extraliga mužov spoznala štvrtého semifinalistu.

Až v piatom zápase sa ním stali obhajcovia majstrovského titulu z tímu Tsunami Záhorská Bystrica, ktorí v domácom prostredí zdolali bratislavský Snipers 5:3.

V celej sérii tak triumfovali 3:2.

Extraliga mužov – 4. štvrťfinále

Tsunami Záhorská Bystrica - Snipers Bratislava 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)

Góly: 14. Banga (Kovaľ), 39. Šifra (Banga), 45. Banga, 53. Bujna (Chochol), 54. Šifra (Livař ) – 4. Nyitray (Sedliak), 6. Vránek, 20. Bachurin

/konečný stav série: 3:2/

