Obhajcovia titulu sú v semifinále. Záhoráci v dramatickej sérii vyradili Bratislavu

Florbalová Extraliga mužov spoznala štvrtého semifinalistu.
Až v piatom zápase sa ním stali obhajcovia majstrovského titulu z tímu Tsunami Záhorská Bystrica, ktorí v domácom prostredí zdolali bratislavský Snipers 5:3.
V celej sérii tak triumfovali 3:2.
Extraliga mužov – 4. štvrťfinále
Tsunami Záhorská Bystrica - Snipers Bratislava 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)
Góly: 14. Banga (Kovaľ), 39. Šifra (Banga), 45. Banga, 53. Bujna (Chochol), 54. Šifra (Livař ) – 4. Nyitray (Sedliak), 6. Vránek, 20. Bachurin
/konečný stav série: 3:2/