Líder tabuľky doma nečakane zaváhal. Víťaznú sériu mu prerušil tím z Košíc

Florbalisti košického Florka v 13. kole Extraligy mužov ukončili víťaznú šnúru lídra tabuľky 1. FBC Trenčín víťazstvom 5:4 v predĺžení.
Duel posledných dvoch tímov tabuľky medzi Hurikánom a Detvou dopadol lepšie pre nováčika z Podpoľania, ktorý zvíťazil 7:2.
Extraliga mužov – 13. kolo:
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – DTF team Detva Joxers 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)
Góly: 15. Paracka Patrik (Žatko Richard), 51. Lacko Ján (Lupták Adam) – 7. Škarvada Jakub (Patráš Jozef), 7. Strelec Andrej (Masár Pavol), 13. Strelec Andrej (Moravčík Dominik), 28. Glončák Martin (Sabo Daniel), 40. Kucej Jaroslav (Macák Marián), 57. Strelec Andrej (Kulich Vladimír), 59. Strelec Andrej
FaBK ATU Košice – FBK AS Trenčín 14:5 (3:1, 3:1, 8:3)
Góly: 12. Bezeg Tomáš (Kerekeš Samuel), 14. Kubík Richard (Kročko Michal), 20. Navrátil Kamil (Pazsiczký Marek), 27. Fedorčák Nicolas (Pazsiczký Marek), 30. Kubík Richard (Kerekeš Samuel), 36. Štupák Matúš (Fedorčák Nicolas), 41. Fedorčák Nicolas, 43. Pazsiczký Marek (Bezeg Peter), 47. Kubík Richard (Kerekeš Samuel), 48. Kender Matej, 51. Navrátil Kamil (Fedorčák Nicolas), 56. Koleno Patrik (Valent Matej), 57. Navrátil Kamil (Pazsiczký Marek), 60. Bezeg Tomáš (Bezeg Peter) – 4. Dávidek Samuel (Meliš Marek), 25. Kollár Timotej (Krecháč Adam), 44. Dávidek Samuel (Oravec Lukáš), 45. Meliš Marek (Zelenay Juraj), 52. Kollár Timotej (Malík Matúš
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – Tsunami Záhorská Bystrica 2:11 (0:3, 1:4, 1:4)
Góly: 32. Ujhelyi Dávid (Lazor Alex), 45. Lazor Alex (Szombath Oliver) – 5. Báb Viktor (Matula Tomáš), 5. Kupec Martin (Kovaľ Maroš), 18. Chochol Oliver (Kupec Martin), 26. Šifra Michal (Polakovič Marek), 29. Hervay Adam (Livař Matej), 31. Banga Peter (Kupec Martin), 35. Pápay Alex (Báb Viktor), 41. Chochol Oliver (Sivák Martin), 51. Chochol Oliver (Kovaľ Maroš), 58. Banga Peter (Kupec Martin), 60. Pápay Alex (Hervay Adam)
1. FBC Trenčín – FK Florko Košice 4:5 pp (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
Góly: 6. Bulejčík Tomáš (Rantala Juho), 25. Bulejčík Tomáš (Hatala Šimon), 43. Kvasnica Tomáš (Hatala Šimon), 45. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš) – 18. Králik Viktor, 30. Berezňanin Michal (Chovanec Damián), 40. Hutka Dominik, 52. Hutka Dominik (Kátlovský Martin), 62. Stano Šimon (Takáč Jakub)
FBK Nižná – Snipers Bratislava 5:8 (2:4, 1:3, 2:1)
Góly: 9. Reguly Tomáš (Latka Martin), 10. Latka Martin (Záhora Adrián), 40. Laštík Lukáš (Reguly Tomáš), 50. Reguly Tomáš (Laštík Lukáš), 58. Reguly Tomáš (Latka Martin) – 8. Rak Dominic, 10. Ondruška Matúš (Nyitray Andrej), 12. Ponomarenko Bohdan (Lacika Ján), 16. Vránek Richard (Rak Dominic), 32. Nyitray Samuel (Ponomarenko Bohdan), 32. Nyitray Andrej (Ondruška Matúš), 36. Bystričan Filip (Nyitray Andrej), 55. Vránek Richard (Ponomarenko Bohdan)
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 7:4 (1:1, 2:2, 4:1)
Góly: 12. Nôta Lukáš (Vrábel Martin), 21. Nôta Lukáš (Vrábel Martin), 23. Vrábel Martin (Nôta Lukáš), 41. Nehila Peter (Nôta Lukáš), 43. Nôta Lukáš (Nehila Peter), 50. Nehila Peter (Nôta Lukáš), 54. Steller Peter (Šablica Matúš) – 19. Gavlák Erik Peter (Jančo Michal), 22. Miške Michal, 30. Melega Denis (Miške Michal), 58. Škvarna Jakub (Miške Michal)