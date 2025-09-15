Bez straty bodov v úvode sezóny len Pruské a Nemšová. Nové Mesto zaváhalo s Fiľakovom

BRATISLAVA. Florbalová Hyundai extraliga žien odštartovala novú sezónu siedmimi zápasmi.
Za prekvapenie víkendu možno považovať zaváhanie obhajkýň titulu z Kysuckého Nového Mesta doma s Fiľakovom.
Dve výhry zaknihovalo Pruské a keďže si Nemšová odložila jeden duel, taktiež je tímom bez straty bodov. TASR informoval Slovenský zväz floorbalu.
Hyundai extraliga žien - 1. kolo:
sobota 13. septembra:
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 7:8 (1:2, 4:4, 2:2)
Góly: 14. Chúpeková (Šamajová), 26. Tvrdá, 26. Chúpeková, 30. Knotková (Faktorová), 33. Kubašková, 47. Šamajová (Tvrdá), 59. Tvrdá (Záteková) – 2. Gombás (Kallai), 18. Gombás (Gálfi), 23. Kallai (Gombás), 25. Gombás, 30. Muzslay (Gálfi), 40. Gombás (Orsolya), 41. Csenge, 53. Vargová (Kadlecová)
FBK Harvard Partizánske – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)
Góly: 9. Barbora (Tamara) – 9. Grossová, 10. Katarína (Kožárová), 17. Talpašová, 21. Grossová, 24. Grossová (Kocúrová), 26. Grossová, 40. Grossová (Talpašová), 44. Hrabovská (Buková)
NTS FK-ZŠ Nemšová – ŠK Florbal Modra 13:4 (5:3, 2:0, 6:1)
Góly: 2. Kukučová, 2. Čelinská (Hoštáková), 5. Papierniková (Muziková), 11. Kulová (Čelinská), 15. Papierniková (Liptáková), 29. Liptáková (Artmannová), 39. Papierniková, 42. Kulová, 46. Kukučová (Veronika), 48. Vanesa (Kulová), 48. Liptáková (Papierniková), 52. Iliev (Liptáková), 58. Papierniková (Mutňanová) – 1. Patáková, 6. Patáková (Javorová), 19. Javorová (Vršková), 55. Lezová (Holekšiová)
ŠK 98 Pruské – Snipers Bratislava 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Góly: 20. Šponiarová (Hrehušová), 22. Hrehušová (Virdzeková), 33. Hrehušová (Trošková), 35. Pintérová (Hrehušová) – 20. Hamajová, 46. Mišíková (Šusteková)
Hyundai extraliga žien - 2. kolo:
Nedeľa 14. septembra:
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 9:4 (4:1, 3:1, 2:2)
Góly: 6. Knotková, 8. Tvrdá (Knotková), 10. Tvrdá (Faktorová), 15. Knotková (Faktorová), 35. Túčeková, 37. Kubašková (Chúpeková), 39. Šamajová (Kubašková), 47. Dúbravská (Faktorová), Chúpeková (Chúpeková) – 20. Grossová (Koščová), Hrabovská, 46. Buková (Hrabovská), 51. Bajtošová (Buková)
FBK Harvard Partizánske – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 8:3 (2:1, 4:0, 2:2)
Góly: 1. Mrázová (Jarábková), 3. Vršková (Mrázová), 23. Vršková (Jarábková), 24. Dobošová (Mrázová), 30. Vršková, 33, Styková (Vršková), 42. Styková, 52. Szocs – 4. Ridzoňová (Vargová), Muzslay (Kovács), Molnárová (Klára)
ŠK 98 Pruské – ŠK Florbal Modra 10:6 (3:1, 4:3, 3:2)
Góly: 2. Michaela (Púčeková), 4. Hrehušová, 19. Pintérová (Trošková), 24. Hrehušová (Trošková), 29. Trošková (Hrehušová), 35. Hrehušová (Pintérová), 40. Trošková (Hrehušová), 41. Trošková (Hrehušová), 45. Hajdúchová, 50. Šponiarová (Hrubčinová) – 4. Javorková (Tešovičová), 22. Mikulčíková (vlastný), 31. Patáková (Kujanová), 35. Vršková (Tešovičová), 43. Kľúčiková, 53. Tabaková