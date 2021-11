Slováci a Slovenky prezradili svoje ambície pred MS, postup je minimom

BRATISLAVA. Slovenské reprezentačné výbery vo florbale čaká v najbližších dňoch cesta na sever Európy a vystúpenia na majstrovstvách sveta. Najprv budú v akcii florbalistky SR, ktoré sa od soboty predstavia na svetovom šampionáte vo švédskom meste Uppsala (27. novembra - 5. decembra). Ženy budú na úvod čeliť favoritkám Zverenky trénera Michala Jedličku si dávajú za cieľ skončiť najhoršie na piatom mieste, potešiť chcú aj dobrou hrou a kvalitnými výkonmi. "Na šampionát sa už všetci veľmi tešíme. V družstve panuje perfektná nálada, kolektív je výborný. S babami sa dobre poznáme, sme už dlhšie spolu, verím, že sa nám podarí dosiahnuť úspech. Budeme spokojní, keď skončíme piati a lepší. Umiestnenie do 5. miesta bude pre nás fajn," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave tréner Jedlička, ktorý už absolvoval so slovenskými reprezentantkami dva svetové šampionáty.

Maximom je piata priečka z MS 2017 v Bratislave, o dva roky neskôr vo Švajčiarsku skončili jeho zverenky šieste.

Slovenky budú účinkovať vo jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na domáce Švédky, Fínky a Nemky. Zo skupiny postupujú všetky štyri tímy, prvé dva však priamo do štvrťfinále, tímy na 3. a 4. priečke oň budú musieť zabojovať v predkole play off (kvalifikácia o štvrťfinále). Slovenky tak čaká štart ako hrom, organizátorská krajina je horúci favorit na zisk zlata. Švédky vyhrali uplynulých sedem šampionátov, celkovo majú ako historicky najúspešnejšia krajina v zbierke deväť titulov z MS. "Určite to bude ťažký zápas. Pre Švédsko to bude domáci šampionát veľká udalosť, dá sa očakávať, že príde do haly veľa divákov," poznamenal Jedlička, ktorý berie na sever Európy aj dvanásť legionárok, z nich prevažná časť pôsobí v Česku.

"V príprave nám trochu robil problémy Covid-19, nemali sme pokope kompletný káder. Dve-tri hráčky sa zapoja k tímu až priamo na MS. V prvých dvoch zápasoch s favoritmi nemáme ambície, aby sme hrali na sto percent a zbytočne sa unavili. Kľúčové zápasy pre nás prídu až neskôr. Chceme pošetriť sily, odohráme veľa zápasov za málo dní, kondícia bude rozhodovať. Už nad Nemkami by sme chceli vyhrať, vo štvrťfinále je pravdepodobné, že narazíme na Česko alebo Švajčiarsko. Tam sa uvidí. Chceme sa vo štvrťfinále pokúsiť o zázrak. Prvé štyri tímy tento rok dosť kvalitatívne odskočili, aj počas korony im bežali súťaže, majú nahraných viac zápasov ako družstvá na našej úrovni," dodal český kouč, ktorému budú v Uppsale pomáhať tréneri slovenskej reprezentácie junioriek Dušan Ďuríček a Štefan Rajčan. Muži budú patriť medzi favoritov Na ženský šampionát nadväzujú odložené majstrovstvá sveta mužov, ktoré sa konajú od 3. do 11. decembra v Helsinkách. Tréner slovenských reprezentantov Radomír Mrázek takisto vsadil v 20-člennej nominácii na dvanástku legionárov. Narozdiel od žien budú Slováci účinkovať na úvod v jednej z nižších výkonnostných skupín, v základnej C-skupine sa stretnú s USA, Poľskom a Thajskom. Do play off o štvrťfinále sa prebojujú prvé dva tímy tabuľky. Postup by mal byť pre slovenský tím samozrejmosťou.

"Po nedávnom prípravnom turnaji v Trenčíne môžeme byť spokojní. Čo sa týka predvedenej hry, sa nám celkom vydaril. Vnútorne tak panuje spokojnosť. Všetci nominovaní hráči sú zdravotne v poriadku a pravidelne hrajú," prezradil tréner Mrázek. Vlani sa MS neuskutočnili pre pandémiu koronavírusu, posledný šampionát sa tak konal ešte v roku 2018 v Česku, kde Slováci obsadili deviatu priečku. "Paradoxne, nám skôr pomohlo, že sa MS odložili o rok. Tím máme totiž veľmi mladý, tak sme mali aspoň čas mladších hráčov začleniť do mužstva a natrénovať s nimi systémové prvky. Konfrontáciu s úplne najlepšími tímami sveta až tak nepotrebujeme, my potrebujeme najmä hrať zápasy s našou váhovou kategóriou, naučiť sa nad nimi vyhrávať. Pokrok je už viditeľný," vyslovil sa český kormidelník.

"Čo sa týka súperov v základnej skupine, asi nemá cenu ich analyzovať. Sú pre nás papierovo slabší, očakávam jednoznačný postup. Cieľ je dostať sa do najlepšej osmičky, v nej uspieť v čo najviac zápasoch. Chceli by sme atakovať piate miesto. Chalani urobili za uplynulé obdobie individuálny posun na klubovej úrovni, takže si môžeme stopercentne trúfať zdolať tímy ako Nemecko, Lotyšsko či Dánsko. Do týchto duelov už budeme vstupovať ako favoriti, ktorí chcú zvíťaziť."

Radomír Mrázek, tréner mužskej florbalovej reprezentácie. (Autor: TASR - Jakub Kotian)