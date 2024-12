Slováci majú pred MS vysoké ambície. Kráčame dobrou cestou, hovorí kapitán tímu

BRATISLAVA. Slovenská mužská florbalová reprezentácia cestuje na majstrovstvá sveta do švédskeho Malmö (7. - 15. decembra) a čaká ju jedenásta účasť na šampionáte.

Postupne sa na turnaji stretne so Švédskom, Fínskom a Lotyšskom. Prvé dve mužstvá postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšné dve čaká súboj play off s účastníkom výkonnostne slabšej skupiny.