Fantastická druhá tretina. Pruské vstúpilo do finále jasnou výhrou

Hráčky ŠK 98 Pruské. (Autor: Facebook ŠK 98 Pruské)
TASR|28. mar 2026 o 18:25
V prostrednej časti hry strelilo päť gólov

Hyundai extraliga žien - 1. zápas finále

ŠK 98 Pruské – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 6:2 (0:1, 5:0, 1:1)

Góly: 24. Trošková, 30. Pintérová (Hrehušová), 34. Trošková (Hrehušová), 37. Trošková (Hrehušová), 38. Trošková (Pintérová), 57. Pintérová – 12. Talpašová (Kocúrová), 47. Talpašová (Grossová)

Florbalistky Pruského zvíťazili v úvodnom finálovom dueli Hyundai extraligy žien nad Spišskou Novou Vsou 6:2.

O svojom triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili päť gólov. Slovenská reprezentantka Jana Trošková zaznamenala štyri presné zásahy.

