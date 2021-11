Lobotka pomáha, Hamšík s nimi trénuje. Vráti sa klub z malej obce do ligy?

Má necelých štyritisíc obyvateľov, ale futbalovo ide o výnimočnú obec. S ligovou minulosťou a možno aj budúcnosťou. V Podbrezovej vsádzajú na zaujímavý projekt. Klub, v ktorého akcionárskej štruktúre figuruje Stanislav Lobotka, potvrdzuje rolu jedného z najväčších favoritov druhej ligy. Z posledných 24 možných bodov získal 22. Celkovo ich má na konte už 40. „Od účasti vo Fortuna lige sme ešte ďaleko,“ upozorňuje generálny manažér FK Železiarne Podbrezová MIROSLAV POLIAČEK.

Pred zimnou prestávkou váš ešte môže bodovo dostihnúť Banská Bystrica, s ktorou máte lepší vzájomný zápas a aktuálne aj o šesť gólov priaznivejšie skóre. Ako vnímate priebežné prvé miesto? Tešíme sa z toho, že sme ´hore´. Naším cieľom bolo držať pred zimnou pauzou krok s najlepšími mužstvami. Veľkú váhu však tomu, že sme momentálne prví, nepripisujeme. O všetkom sa rozhodne na jar. Z posledných ôsmich druholigových súbojov ste sedem vyhrali a jeden remizovali. Disponovalo mužstvo formou, akou sa chcete prezentovať? Myslím si, že áno. Zlepšovali sme sa postupne. V lete prišiel nový tréner, ktorý mal svoje predstavy o hernom systéme i rozostavení. Bolo potrebné, aby to hráči dostali do krvi. Nedalo sa to zo dňa na deň. Vyskytli sa ´pôrodné bolesti´, ale videli sme, že sa s tým od zápasu k zápasu lepšie zžívajú. Výsledkom je úspešná séria z posledných kôl.

Zo štyroch zápasoch v úvode sezóny ste dva prehrali. Aké boli hlavné príčiny? Nabehli sme na iný systém, hrali sme v rozostavení 3-4-3. Pre väčšinu chalanov to bolo niečo nové, či už pre stopérov alebo krajných hráčov. Rolu zohrala aj sila súperov. Zápasy v Humennom a doma so Skalicou nám nevyšli tak, ako sme chceli. Aj prehry patria k futbalu.

Mrzí s odstupom času nedávna remíza v Rohožníku? Bodovo ste na tom mohli byť ešte lepšie. Určite áno. Počas celého zápasu sme mali veľkú prevahu, vypracovali si päť-šesť gólových šancí, ale nedali sme penaltu a netriafali prázdnu bránu. Je to škoda, ale bolo by nefér hodnotiť jeseň podľa toho či nám chýbalo dvadsať centimetrov alebo nie. Počas sezóny sa vyskytnú aj také zápasy, stane sa to každému mužstvu. Som rád, že sme dokázali aspoň vyrovnať. V Slovnaft Cupe ste boli blízko k vyradeniu rozbehnutej Trnavy. Z 0:2 ste vyrovnali na 2:2, rozhodol až penaltový rozstrel. Čo vám ukázala táto konfrontácia? To, že vieme odohrať vyrovnaný zápas aj s ligistom, ktorý je favorit. Aj keď Trnava nehrala so všetkými hráčmi, ktorí nastupujú v lige, vážime si nielen výsledok, ale najmä spôsob, akým sme zápas odohrali. Ukázal nám, že sme na dobrej ceste.

Podbrezová sa po troch rokoch môže vrátiť do najvyššej súťaže. Aké podmienky pre futbal sú v ani nie štvortisícovej obci na Horehroní? Podľa mňa ideálne. Hráči majú všetko, čo potrebujú. Je o nich postarané na profesionálnej úrovni a chlapci si to vážia. Sme radi, že im vieme vytvoriť také podmienky, aby mali záujem hrať za Podbrezovú. O koľko by v prípade postupu bolo potrebné navýšiť rozpočet? Nemyslím si, že by sme ho museli drasticky navyšovať. V podstate všetko máme. V lige sa peniaze za televízne práva pohybujú na inej úrovni, čím by sme si skôr prilepšili. A ak by sme kúpili dvoch-troch hráčov, ktorí by nám vedeli pomôcť, boli by sme zhruba na nule a nejako extra to nepocítili. Od ligy sme však ešte ďaleko, takže zatiaľ takto neuvažujeme.

Generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček. (Autor: TASR)

V poslednom tohtoročnom zápase ste proti Humennému nastúpili s čisto slovenskou základnou zostavou. Okrem skúsených exligistov Grendela, Godála či Kukoľa máte v kádri viacerých mládežníckych reprezentantov. Je to cesta, ktorou plánujete ísť? Áno. Chceli by sme, aby 80-85 percent kádra tvorili slovenskí futbalisti. Podarilo sa nám získať zaujímavých mladých hráčov aj do dorastu, ktorým by sme časom radi dávali viac priestoru v A-tíme. Snažíme sa držať filozofie, ktorú sme na začiatku deklarovali. Sme radi, že sa naši hráči objavujú aj v reprezentačných tímoch. Do Podbrezovej v posledných rokoch prúdia aj mimoriadne talentovaní zahraniční mladíci. Pred časom angažoval klub niekdajšieho kapitána poľskej devätnástky Jakuba Kiwiora. Aktuálne máte v kádri mládežníckeho reprezentanta Severného Macedónska Martina Talakova. Je to výsledok nášho skautingu. Poznáme ľudí, ktorým dôverujeme a ak získame tip na zaujímavého mladého hráča, ktorého je možné získať, snažíme sa to zrealizovať.

Pribudne v blízkej dobe ďalší zaujímavý legionár? Tento týždeň sme mali na skúške Brazílčana, ktorý trénerov zaujal natoľko, že mu chceme dať priestor v príprave. Futbalovo je to zaujímavý typ, ľavák hrajúci na ofenzívnej pozícii, ale potrebujeme ho vidieť v dlhšom časovom úseku. Ide o jediné zahraničné meno, ktoré je momentálne v hre. Do kádra veľmi zasahovať nechceme. Aj keď záujem o našich mladých hráčov je.

Roland Galčík v drese slovenskej reprezentácie do 21 rokov. (Autor: TASR)

Patria medzi nich reprezentanti do 21 rokov Roland Galčík a Peter Kováčik. Je možné, že čoskoro zmenia pôsobisko? Možné je všetko. Záleží, kde by sa posunuli. Sú vo veku, kedy potrebujú najmä hrať a oni tomu veľmi dobre rozumejú. K Podbrezovej ich viaže nedokončená robota, ku klubu majú vzťah, vyrastali v ňom. Budeme s nimi ešte rozprávať. Ak by sa aj nejaký odchod v zime uskutočnil, určite ich nebude veľa. Boli by sme radi, ak by šlo maximálne o jedného či dvoch hráčov. Pred začiatkom sezóny ste vsadili na skúseného českého trénera Romana Skuhravého. Ako hodnotíte tento ťah? Som rád, že sa nám ho podarilo získať. Spolu s ním prišiel do Podbrezovej profesionalizmus. Zároveň je vidieť, že mladí tréneri, ktorých máme, sa chcú učiť a sú blízko neho. Zatiaľ môžeme vysloviť spokojnosť.

Jedným z akcionárov klubu je slovenský reprezentant a hráč Neapola Stanislav Lobotka. Aké sú jeho úlohy? Stano sa venuje predovšetkým svojej kariére a veľký vplyv na chod klubu momentálne nemá. Sme v kontakte, o veci sa zaujíma, ale skôr ako fanúšik, ktorý chcel byť blízko nás, pretože vedel, že ide o dlhodobejší projekt a chceme ho postaviť na slovenských hráčoch, nie cudzincoch. Máme jeho podporu, ale nedá sa povedať, že by do toho výrazne vstupoval a ovplyvňoval procesy.

S Podbrezovou viackrát trénovala ikona neapolského klubu a kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík. Ako to hodnotíte? Keď príde taký hráč ako Marek, mladým hráčom to dá veľmi veľa. A nielen im. Bolo zaujímavé ho sledovať. Nielen na ihrisku, ale celkovo jeho správanie, ako pokorne vystupuje. Bola to výborná skúsenosť. V lete s nami trénoval aj Stano Lobotka. Keď sa naskytne taká možnosť, my to len privítame. Chalani vidia svoje vzory z prvého radu. V úvode roka sa schyľovalo k návratu Hamšíka do Slovana Bratislava, kde plánuje ukončiť kariéru. Existuje možnosť, že niekedy nastúpi za Podbrezovú? To si nemyslím. Marek začínal kariéru v Slovane a keď sa tak vyjadril, asi vie, prečo to hovorí. Pokiaľ by bola možnosť ho získať, samozrejme sa o ňu pokúsime. Ale nemyslím si, že je to reálne.