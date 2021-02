Haló, ja trénujem s Hamšíkom, volal rozrušene domov Gruzínec z Podbrezovej

Podľa neho Hamšík bude prínosom pre reprezentáciu aj bez zápasovej praxe. „Dokáže do toho priniesť kvalitu. Vidíme, aký je na seba náročný. Je to skúsený hráč a určite bude vo veľkej forme,“ myslí si stredopoliar Podbrezovej.

„Zažil som už veľakrát, že niektorým hráčom sa do týchto hier nechce, robia to bez nálady, ale na Marekovi vidno radosť, že má loptu a hráme sa,“ dodal kouč Podbrezovej.

Najčastejšie slovo v rozhovore o Hamšíkovi bola pokora. „Svojím hráčom som vždy zdôrazňoval, že k futbalu majú pristupovať s pokorou. Na Marekovi to vidím na sto percent. Pri každom jednom cviku na ňom vidno lásku k futbalu a pokoru, s akou pracuje. Je to fantastické, fascinuje ma to,“ povedal tréner druholigistu.

V detailoch je rozdiel

Hráčom Podbrezovej sa naskytla jedinečná príležitosť pozorovať futbalistu svetového rangu počas bežných tréningov. V čom vidia jeho výnimočnosť?

„Každý jeho dotyk je výborný, vie, čo chce s loptou robiť, už keď ju prijíma. Má vynikajúcu techniku, skvelé rezané lopty. V každej jednej hre ukazuje svoju kvalitu. Je jedno, či hrá pravou alebo ľavou nohou, dá takú istú loptu oboma nohami. Stále je v pohybe, dá loptu a hneď si hľadá druhé miesto. V týchto detailoch je rozdiel, a my, mladší hráči sa od neho môžeme len učiť,“ povedal Mikuláš Bakala.

„Aj keď hráme na dva dotyky, on chce často hrať na jeden dotyk, ako vo veľkých zápasoch. Niekedy nastanú situácie, že by si človek povedal, že toto už asi nevyrieši a on dá parádnu krížnu prihrávku. Všímam si, ako rýchlo rozmýšľa. Na ihrisku totiž nestačí byť rýchly, treba aj rýchlo rozmýšľať. On je vždy popredu o niekoľko desatín sekundy,“ dodal uznanlivo Radványi.