Kto zažil centrifúgu? Grendel dostal od súpera správu, akú ešte nevidel

ROHOŽNÍK. Futbal je globálny fenomén. Šport, ktorý hrajú ľudia všetkých sociálnych vrstiev, na každom kúte planéty. Niektorí si ním vypĺňajú voľné chvíle, niektorí ho majú ako živobytie. Zabáva celý svet. Druholigový zápas medzi FC Rohožník a FK Železiarne Podbrezová dostal špeciálny náboj. Postarali sa oňho stredopoliari oboch klubov Peter Fila a Erik Grendel. Nezvyčajne, na sociálnej sieti. Správa, akú Grendel ešte nedostal Nedeľňajší súboj začali obaja hráči už v sobotu. Dvadsaťtriročný futbalista z Rohožníka poslal jednej z najväčších hviezd druhej ligy správu na Instagrame.

Predstavil sa pomerne svojským spôsobom. Upozornil ho na zlú kvalitu trávnika a na svoj post stredopoliara. „Chcem ti tým len naznačiť, že si ani neťukneš a hlava sa ti bude točiť, že akú centrifúgu ti porobím,“ písal Fila v dobrej nálade. Správu zdieľal na svojom profile aj Grendel. „Veľa vyhrážok som zažil, ale takúto ešte nie,“ napísal a pripojil smejúceho sa smajlíka. „Teším sa!“ Konverzácia pokračovala až v nedeľu pri osobnom stretnutí.

(Autor: instagram/Erik Grendel)

„Úprimne, bol som trochu zaskočený, lebo niečo také som ešte nezažil. Mám za sebou už všelijaké hecovačky pred zápasom, ale vždy s hráčmi, s ktorými som mal dobré vzťahy. Nie so súperom, ktorého osobne ani nepoznám, navyše týmto štýlom. Nuž, sám si na seba uplietol bič,“ povedal pre Sportnet Erik Grendel, ktorý zobral situáciu ako profesionál.

Mladík z Rohožníka sa priznal, že krátko po odoslaní svoju správu vymazal. Tá si ale už žila na sociálnych sieťach svojim životom. Množstvo fanúšikov pobavila, našli sa však aj negatívne komentáre. „Erik na správu reagoval tým, že ju zverejnil do príbehu na Instagrame. S úsmevom a s humorom. Po zápase som však naňho počkal a hneď som sa ospravedlnil. Bolo to myslené zo srandy, nešlo o žiadny zlý úmysel. Prekvapili ma správy od cudzích ľudí, ktorí to zobrali v zlom a nepochopili to. Ale môžem si za tie reakcie sám,“ uznal Fila.

Obaja si po zápase spravili aj spoločnú fotografiu. „Všetko sme si vysvetlili, ospravedlnil sa mi a povedal, že to myslel ako žart. Podali sme si ruky a ideme ďalej,“ potvrdil s úsmevom Grendel. Kto zažil centrifúgu? Zápas sa nečakane skončil remízou 1:1. Fila odohral celý zápas, Grendel schádzal v 75. minúte za nepriaznivého stavu. Jeho spoluhráči ale z množstva šancí dokázali vyrovnať a favorit odchádzal aspoň s bodom. Aj keď by sa to mohlo podľa výsledku zdať, sľúbená centrifúga to pre lídra Podbrezovej nebola. Hostia mali jasnú prevahu, len nepremieňali šance. Domáci sa urputne bránili, v 70. minúte prežili aj pokutový kop, ktorý vybojoval práve Grendel. „Aj keď bol výsledok aký bol, tak pochopiteľne, centrifúgu som dostal ja od Erika. Ešte musím veľmi veľa trénovať, aby som bol na takej úrovni, ako je on. Za výsledok sme ale všetci v tíme veľmi radi,“ zhodnotil Fila.

„Cez zápas som si na tú správu ani nespomenul, sústredil som sa len na to, aby som svojmu mužstvu pomohol. Ale žiaľ, nepodarilo sa nám to, aj keď sme mali šesť či sedem stopercentných šancí či penaltu. Neodchádzam z Rohožníka veľmi spokojný,“ doplnil Grendel. Rohožník všetkých prekvapil Pre desiatich druholigistov sa futbalový rok tento víkend skončil, do konca jesennej časti II. ligy ostávajú už len štyri dohrávky. Aktuálny líder z Podbrezovej hostí o týždeň Humenné, no štvrtý tím tabuľky hrá ešte aj ďalší duel s Košicami. Dva zápasy hrá aj Dukla Banská Bystrica, doma privíta Rohožník a Námestovo, tiež teda môže zamotať poradím v tabuľke. „Minulý rok sme mali o tomto čase asi o desať bodov menej, takže sezónu sme naštartovali lepšie a môžeme byť spokojní. Súťaž je však veľmi vyrovnaná, je tam päť silných kandidátov na titul. Bude to napínavé až do konca,“ zhrnul Grendel.