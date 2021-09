Stanislav Lobotka vstúpil do majiteľskej štruktúry druholigového klubu

PODBREZOVÁ. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka vstúpil do FK Železiarne Podbrezová.

Stať sa tak malo pred zhruba rokom, kedy sa menila majiteľská štruktúra. Teraz to pre oficiálny web klubu potvrdil generálny manažér.

„Po debatách s nami a majiteľmi klubu, keď sme im predostreli, akým smerom sa chceme uberať, mali záujem vstúpiť do klubu. My chceme, aby sa futbal v Podbrezovej uberal tak, aby sme dávali priestor mladým hráčom a aby Podbrezová bola odrazovým mostíkom v ich kariérach. Stanovi sa táto myšlienka veľmi páčila a rozhodol sa aj na základe debát s nami a majiteľmi klubu vstúpiť do majiteľskej štruktúry,“ pred oficiálny web povedal Miroslav Poliaček.