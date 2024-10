Treťoligista hostí DAC. Hodový zápas? Pokúsime sa o zázrak, vraví manažér

„Mam taký pocit, že v Dunajskej Strede to berú ako hodový zápas. My však ideme do toho naplno a pokúsime sa o športový zázrak.

Hráči sú na zápas motivovaní. Tešia sa, že si zmerajú sily so špičkou slovenského futbalu,“ prezradil Sališ.

Zmena na trénerskom poste

Šiesty tím tretej ligy Západ nastúpi s novým trénerom. Andreja Štellára vystriedal na lavičke Dusla Martin Babinec.

„Andrej Štellár odišiel na vlastnú žiadosť. Rozišli sme sa v dobrom, korektne a prajeme mu veľa úspechov.

Siahli sme po domácom, osvedčenom odborníkovi, ktorý ma dočasné právomoci presahujúce hlavného trénera. Okrem áčka rieši mládež a filozofiu v klube,“ prezradil.