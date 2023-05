Aj Arabi majú lepšiu atmosféru na hokeji, kritizujú Fíni. Firma vytlačila fanúšikov z MS

Minimálne je to obrovský kontrast s tým, čo sa deje v Tampere. Aj Fíni sú hokejový národ. Ich tím dokonca obhajuje titul a v Nokia Arene sú zápasy domáceho tímy vypredané.

Privážajú ich autobusy, dresy dostanú

Lenže chýba to najpodstatnejšie – povzbudzovanie. Na zápasoch nie je úplné ticho, ale atmosféra sa s tou v Rige nedá ani porovnať.

Už v prvom zápase si to všimli fínske médiá. V hľadisku vraj sedeli fanúšikovia z korporácií. Biele goliere. Tí, ktorí si vstupenky mohli dovoliť, no nepatria medzi ľudí, ktorí by povzbudzovali, spievali a skandovali počas zápasov.

Viaceré fínske médiá si všimli, že na jednej z tribún za bránkou sedí počas zápasov domáceho tímu okolo 800 fanúšikov. Všetci v národných dresoch, akoby patrili do jednej skupiny.

Ako píše portál Ilta Sanomat do Tampere ich k štadiónu privážajú autobusy.

Ide o stovky ľudí z rôznych kútov Fínska. Keď vystúpia z autobusov, dostávajú do ruky zabalené novučičké hokejové dresy. Na zadnej strane každého je napísané Onninen. Hoci vo fínskej reprezentácii nehrá žiadny hráč s týmto menom.

Ide o partnerov a zákazníkov fínskej firmy Onninen, ktorá obchoduje s inštalatérskym a elektrotechnickým materiálom.