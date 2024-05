Neskutočné momenty pre Rakúsko. O svojej výhre nad Fínskom rozhodlo v poslednej sekunde

Benjamin Baumgartner, strelec víťazného gólu Rakúska: "Nedokážem to ani opísať. Fínsko je taká dobrá hokejová krajina. To, že sme ich zdolali na MS, je za dlhú dobu najlepšia vec, ktorá sa podarila v rakúskom hokeji. Sme veľmi hrdí. Myslel som si, že klaksón zaznel skôr, ako padol gól, ale nebolo to tak. Nemohlo to byť tesnejšie."

Mario Huber, útočník Rakúska: "Je to šialené, predviedli sme neskutočný tímový výkon a som nesmierne hrdý na všetkých. Dnes to bol skvelý večer."

Marco Rossi, útočník Rakúska: "Teraz si to môžeme užiť, no zajtra je ďalší deň a nový zápas. Vieme, že Česi budú pripravení a s ich fanúšikmi to bude určite zábavný duel."

Mikael Granlund, útočník Fínska: "Nevyhrávali sme dostatok súbojov a oni sa dostali do protiútoku. Dokázali vyrovnať a potom dali takýto gól. Je to hokej a my sa musíme posunúť ďalej."