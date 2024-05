Zahanbujúca prehra s Rakúskom? Naopak, tím to môže nakopnúť, verí fínsky odborník

„Či to bola zahanbujúca prehra? Nepovedal by som. Bolo to vzrušujúce a vypovedá to o celom turnaji, aký má priebeh. Táto prehra môže fínsky tím nakopnúť,“ reagoval Virta pre denník Iltalehti.

Fíni získali v zápase falošný pocit istoty. Viedli 2:0. Mysleli si, že víťazstvo je ich. Rakúšania však v polovici tretej tretiny vyrovnali a v závere strelili senzačný gól.