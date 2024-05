Online hokej: USA - Francúzsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Švédsko vyhráva dnešný zápas 3:1. Prvé dve tretiny boli Švédi jasne lepším mužstvom. V tretej tretine sa hra vyrovnala. Kazachom to však na body nestačilo. Ja sa lúčim a prajem ešte pekný večer.

Švédsko vyhráva dnešný zápas 3:1. Prvé dve tretiny boli Švédi jasne lepším mužstvom. V tretej tretine sa hra vyrovnala. Kazachom to však na body nestačilo. Ja sa lúčim a prajem ešte pekný večer.

Michailis hľadal pred bránou Muratova, ktorý mohol zakončovať do prázdnej brány. V poslednej chvíli mu puk vypichol Heed.

Michailis hľadal pred bránou Muratova, ktorý mohol zakončovať do prázdnej brány. V poslednej chvíli mu puk vypichol Heed.

Zápas je už rozhodnutý a tak to aj na ľadovej ploche vyzerá.

Zápas je už rozhodnutý a tak to aj na ľadovej ploche vyzerá.

Švédsko dalo gól! Švédi udreli v oslabení. LINUS JOHANSSON potiahol akciu po ľavom krídle. Vzal to na seba a presnou strelou švihom prekonal Bojarkina. Asistencie Jesper Frödén, Marcus Pettersson.

goal Švédsko dalo gól! Švédi udreli v oslabení. LINUS JOHANSSON potiahol akciu po ľavom krídle. Vzal to na seba a presnou strelou švihom prekonal Bojarkina. Asistencie Jesper Frödén, Marcus Pettersson.

Veľká šanca Švédska! Bojarkin si ľahol na ľadovú plochu a nepustil puk do brány. Zakončoval Zetterlund.

important Veľká šanca Švédska! Bojarkin si ľahol na ľadovú plochu a nepustil puk do brány. Zakončoval Zetterlund.

Rymarev vyviezol puk až do útočnej tretiny. Do zakončenia sa však nedostal. Odzbrojil ho Dahlin.

Rymarev vyviezol puk až do útočnej tretiny. Do zakončenia sa však nedostal. Odzbrojil ho Dahlin.

Hedman vo veľkej šanci! Ani on nedokázal dostať puk do brány.

Hedman vo veľkej šanci! Ani on nedokázal dostať puk do brány.

Raymond sa dostal do samostatného úniku. Bojarkina však prekonať nedokázal!

important Raymond sa dostal do samostatného úniku. Bojarkina však prekonať nedokázal!

Švédsko dalo gól! Švédi idú do vedenia v dnešnom zápase! Veľmi pekná súhra druhého švédskeho útoku slávi úspech. André Burakowsky našiel na osi klziska MARCUSA JOHANSSONA, ktorý presnou strelou otvára skóre zápasu. Asistencie André Burakovsky, Jonas Brodin.

goal Švédsko dalo gól! Švédi idú do vedenia v dnešnom zápase! Veľmi pekná súhra druhého švédskeho útoku slávi úspech. André Burakowsky našiel na osi klziska MARCUSA JOHANSSONA, ktorý presnou strelou otvára skóre zápasu. Asistencie André Burakovsky, Jonas Brodin.

Michailis sa predieral do zakončenia, ale výborne sa vrátil Brodin a odzbrojil ho.

Michailis sa predieral do zakončenia, ale výborne sa vrátil Brodin a odzbrojil ho.

Švedi zatlačili súpera v pásme. Do zakončenia sa však nedostali. Kazaši dobre vykrývali miesto pred bránou.

Švedi zatlačili súpera v pásme. Do zakončenia sa však nedostali. Kazaši dobre vykrývali miesto pred bránou.