Ešte nedávno bol len dvojka v Leviciach. Mladý Slovák je objavom extraligy

Rozbehnúť kariéru chcel preto v extralige. Klub ho však poslal na hosťovanie do druholigových Levíc, kde robil dvojku.

Dúfal, že ho vyberú medzi päť brankárov do kempu pred majstrovstvami sveta hráčov do 20 rokov. Bol iba náhradník.

Nejako špeciálne som nad tým neuvažoval. Bral som to ako veľkú šancu zahrať si seniorský hokej a ukázať, čo je vo mne. Sústredil som sa na svoje výkony a kvalitnú prácu v tréningoch. Iné veci som neriešil.

Materský klub z Banskej Bystrice vás pred sezónou poslal na hosťovanie do druholigových Levíc. Ako ste to vnímali?

Bol to zápas ako každý iný, zásluhu na tom víťazstve majú hlavne spoluhráči. Je to výsledok celého tímu, nie iba môj. Som rád, že som sa chopil šance.

Výrazne ste zaujali v zápase proti prvej Žiline, keď ste kryli až 56 striel a nepustili ani gól. Ako sa vám to podarilo?

Čo vám prebiehalo hlavou, keď vás razom volali späť do Banskej Bystrice?

Najskôr nič. Skôr ma mrzelo, že som sa z Levíc vyparil bez poriadnej rozlúčky. Chalani mi len stihli povedať, aby som sa držal a darilo sa mi.

Taký je šport. Uvedomil som si, že je to pre mňa veľká príležitosť.

Bol som šťastný a rovnako aj moja rodina, ktorej podporu si veľmi vážim. Sú to moji najväčší podporovatelia.

Spomínate si na svoj premiérový zápas v extralige?

Jasné, veď to bolo nedávno. Bolo to v Trenčíne, hral sa vyrovnaný zápas. Nakoniec sme vyhrali 2:1, z čoho sme mali radosť. Chalani podali skvelý výkon a veľmi mi pomohli. Výhra ma motivovala do ďalšej práce.