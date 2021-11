ONLINE: FC Liverpool - Atlético Madrid (Liga majstrov)

Liverpool FC



"The Reds" vstúpili do novej sezóny Ligy majstrov výborne, vyhrali všetky doterajšie tri stretnutia a sú na prvom mieste tabuľky svojej skupiny. Postupne porazili AC Miláno (3:2), FC Porto (5:1) a aj Atlético Madrid (3:2). V Premier League sa Liverpool nachádza na druhom mieste so ziskom 22 bodov, tri stráca na Chelsea. Nedávno porazil 5:0 Manchester United, naposledy ale remizoval doma s Brightonom. Najlepší strelec Mohamed Salah, vsietil 15 gólov.



Atlético Madrid



Atlético má zatiaľ rozpačité výsledky v základnej skupine. Hneď na úvod remizovalo s Portom, potom síce porazilo AC Miláno, ale naposledy nestačilo na Liverpool. Teraz sa mu bude snažiť porážku vrátiť. V rámci La Ligy zverenci trénera Simeoneho neprehrali štyrikrát po sebe s bilanciou 2-2-0, naposledy porazili Betis a posunuli sa na štvrtú priečku s 22 bodmi. Luis Suárez v rámci všetkých súťaží strelil sedem gólov, štyri má na konte Antoine Griezmann.