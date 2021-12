Slovan končí v Európe. Kodaň vyhrala aj s tínedžermi

Európska konferenčná liga UEFA

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej F-skupine Európskej konferenčnej ligy na ihrisku FC Kodaň 0:2.

Dánsky tím už mal pred zápasom istotu postupu do osemfinále, Slovan bojoval o postup do šestnásťfinále play off. Do neho sa napokon prebojoval PAOK Solún, ktorý zdolal Lincoln Red Imps z Gibraltáru 2:0.

Slovan zakončil účinkovanie v skupine so ziskom ôsmich bodov. V oboch zápasoch zdolal gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizoval a s Kodaňou dvakrát prehral.