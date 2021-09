Chelsea FC – Manchester City



Jeden z najzaujímavejších zápasov šiesteho kola Anglickej Premier League sa určite odohrá na Stamford Bridge, kde domáca Chelsea privíta Manchester City. Zápas nemá favorita a preto bude toto meranie síl viac ako zaujímavé.



Naposledy sa oba celky stretli v rámci finále Ligy Majstrov, kde vyhrali Londýnčania najtesnejším rozdielom po góle Havertza. Všeobecne sa Blues proti Citizens darí a to hlavne po príchode Thomasa Tuchela, ktorý porazil Guardiolu trikrát v rade.



Ak ide o formu, tak v mierne lepšom rozpoložení sa nachádza Chelsea. Tá stratila v tejto sezóne len v zápase s Liverpoolom, naopak Citizens po prehre s Tottenhamom stratili body prekvapivo aj v poslednom zápase, kde doma uhrali len bezgólový výsledok so Southamptonom.



Zranenia sú na oboch stranách. Chelsea si bude musieť poradiť bez Pulišiča, Mounta a veľmi nepravdepodobný je aj štart brankára Mendyho. Medzi troma žrďami teda dostane prednosť Kepa Arrizabalaga. City bez Zinchenka a Gundogana. Neistá je aj účasť trojice Rodri, Laporte, Stones. Je však pravdepodobné, že všetci budú nakoniec patriť do základnej jedenástky.



Pravdepodobné zostavy:

Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger – James, Kanté, Jorginho,Kovačič, Alonso – Lukaku, Havertz.



Ederson – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – Bernardo, Rodri – Jesus, De Bruyne, Grealish – Torres.



Tip redaktora: 1:0