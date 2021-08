Žilina vyhrala po bombe, ktorá pálila prsty. Obludná chyba, píšu médiá

Toto všetko hralo do kariet futbalistom MŠK Žilina a prejavilo sa to aj vo výsledku. Zverenci trénera Pavla Staňa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy UEFA vyhrali v strednej Ázii najtesnejším rozdielom 1:0.

Vyzeralo to, akoby Mokin išiel namiesto vyrážania loptu chytiť a prekĺzla mu pomedzi prsty. „Obludná chyba brankára. Tobol si strelil vlastný gól,“ píše ru.sputnik.kz

„Tobol nečakane prehral so slovenskou Žilinou, keď nenadviazal na výkon s Hajdukom Split,“ píšu kazašské médiá.

„Priznám sa, že som to ani nevidel. Dal som tam len nohu, takisto by tomu zabránil aj niekto iný. Teším sa, že som pomohol chalanom, ale dnes sme makali ako tím spolu v defenzíve aj ofenzíve. Výhra je tou najkrajšou odmenou,“ povedal pre oficiálny web MŠK Žilina Kiwior.

Domáci ku koncu zvýšili svoju aktivitu a v poslednej minúte mohli vyrovnať. Loptu smerujúcu do bránky však na bránkovej čiare vykopol Jakub Kiwior.

Žilinský obranca bol jedným z ústredných mužov pevnej defenzívy, ktorá neinkasovala napriek stupňujúcemu sa tlaku Tobolu.

„Som rád, že sme dosiahli výborný výsledok a do domácej odvety ideme s jednogólovým náskokom. Musí nás to motivovať do ešte tvrdšej roboty, určite sa nemôžeme uspokojiť.

Z čistého konta som najšťastnejší, organizačne sa v defenzíve posúvame a verím, že to tak bude pokračovať aj v ďalších zápasoch,“ dodal.