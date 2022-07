Mintálová získala zlato medzi kajakárkami na MS juniorov. Je to neskutočné, vraví

Iba v semifinálovej jazde neskončila prvá, keďže na osemnástej bránke dostala dvojsekundovú penalizáciu za dotyk.



"Bolo to dnes náročné, pretože ma už pár dní trápi choroba, našťastie to nie je covid. Necítim sa vôbec dobre, preto som o to šťastnejšia, že som previedla relatívne dobrú finálovú jazdu, aj keď v dolnej pasáži to mohlo byť trochu lepšie. Je to neskutočné a som veľmi šťastná," povedal Mintálová po zisku zlata podľa Slovenskej kanoistiky.