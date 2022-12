Zomrela bývalá basketbalistka Mozgová, osobnosť ružomberskej zlatej éry

RUŽOMBEROK. Z Liptova prišla smutná správa. Vo veku 62 rokov zomrela bývalá vynikajúca basketbalistka a neskôr trénerka Elena Mozgová. Informáciu priniesol portál Žijem v Ružomberku.

Rodáčka z Penzy vo vtedajšom Sovietskom zväze prišla do Ružomberka v roku 1994 už ako európska šampiónka (v roku 1991). Výborné výkony na turnaji Final Four Európskeho pohára majstrov 1996 (Ružomberok skončil tretí) jej vyniesli miesto v All Star.