Martinez neskrýval radosť a chválil svojich hráčov, historický bod pre Gruzínsko

DORTMUND. Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez vyjadril spokojnosť s dominantným výkonom svojho mužstva v sobotnom zápase EURO 2024 (ME vo futbale) proti Turecku (3:0) a verí, že jeho tím sa na osemfinále pripravil dobre. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Naopak, v rovnakej F-skupine zostali sklamaní Česi, ktorí po jasnej prevahe "iba" remizovali s Gruzínskom 1:1.

Portugalčania majú na konte šesť bodov a po domácich Nemcoch a Španieloch sa stali tretím tímom, ktorý si zaistil účasť vo vyraďovacej fáze.

"Bol som veľmi spokojný s prístupom hráčov a s tým, že ukázali, že zápas od zápasu rastieme. Je dobré vidieť progres a dobrú hernú úroveň v dvoch po sebe idúcich dueloch a cítim, že sme pripravení na vyraďovačku," uviedol po stretnutí Martinez. Dodal, že v záverečnom skupinovom dueli urobí v zostave niekoľko zmien: "Sme prví v skupine a v nasledujúcom zápase môžeme urobiť zmeny. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože v šatni je veľa hráčov, ktorí si zaslúžia šancu. Musíme im dať príležitosť, aby ukázali svoju konkurencieschopnosť." Martinez nešetril chválou Španielsky kouč po súboji vyzdvihol aj individuálne výkony. Kapitána tímu Ronalda pochválil za nesebeckosť, keď pred tretím gólom v situácii dvaja na jedného namiesto strely na bránu prihral Brunovi Fernandesovi: "Bol to rýdzi moment portugalského futbalu. Malo by sa to učiť v každej akadémii v Portugalsku a vo svete, pretože to ukázalo, že tím je najdôležitejšia vec zo všetkého."

Tréner neopomenul ani výkon veterána Pepeho, ktorý v sobotu patril medzi kľúčových hráčov. "Ak by zápas sledoval niekto neutrálny a videl by ho hrať, nikdy by mu nenapadlo, že má 41 rokov. Myslím si, že je príkladom pre všetkých mladých hráčov v tom, ako si možno predĺžiť kariéru. Pracuje na sebe 24 hodín denne. Samozrejme, musí spolupracovať aj telo. Podľa mňa má genetiku, akú si len tak nekúpite," citovala Martineza agentúra AFP.

Súboj Portugalska s Tureckom niekoľkokrát prerušili pre fanúšikov vybiehajúcich na trávnik. K prvému incidentu došlo v 69. minúte, keď za Ronaldom pribehol malý chlapec. Hviezdny útočník sa k nemu naklonil a odfotil sa s ním, no neskôr to neúspešne vyskúšali ďalší traja posmelení priaznivci. "To je cena, ktorú platíte za to, že ste vo svete futbalu tak uznávaní," skonštatoval strelec úvodného gólu Bernardo Silva. Martinez to považuje sa znepokojujúce. "Dnes sme mali šťastie, že úmysly fanúšikov boli dobré. Ak je však zámer zlý, hráči sú nechránení. Nemyslím si, že by sa to malo na futbalovom ihrisku stávať," vyhlásil po zápase.

Historický bod pre Gruzínsko V druhom sobotňajšom stretnutí v Hamburgu získali Gruzínci historicky prvý bod na veľkom šampionáte. Podpísal sa pod to prevažne brankár Giorgi Mamardašvili, ktorý zaznamenal desať zákrokov a prevzal si ocenenie pre hráča zápasu. V nadstavenom čase mohli Gruzínci dokonca siahnuť po víťazstve, no bránu v stopercentnej šanci prepálil striedajúci Saba Lobžanidze. "Snažil som sa mu vysvetliť, že tí, ktorí to nikdy neskúsili, nikdy ani neminú," utešoval útočníka tréner Willy Sagnol, ktorý priznal, že po zápase panovali v šatni zmiešané pocity: "Myslím, že hráči boli z tejto obrovskej príležitosti trochu sklamaní, ale dúfam, že si rýchlo uvedomia, že získali vôbec prvý bod na veľkom turnaji. Verím, že to svojím špecifickým spôsobom oslávi celá krajina."

Veľká smola Schicka Česi po dominantnom výkone neskrývali sklamanie. "Samozrejme, že sme sklamaní, chceli sme od tohto zápasu viac. Chceli sme vyhrať a priblížiť sa ku kvalifikácii zo skupiny. Mali sme veľa šancí, potom sme však inkasovali z penalty, takže to pre nás bolo ťažké," povzdychol si český kapitán Tomáš Souček.