Cesnek nedokončil bodovacie preteky na európskom šampionáte. Na dráhe sa tešil nemecký pretekár

ME v dráhovej cyklistike
Muži - bodovacie preteky:
1.
Tim Torn Teutenberg
Nemecko
106 bodov
2.
Conrad Haugsted
Dánsko
102
3.
Jasper de Buyst
Belgicko
98
4.
Michael Ben Wiggins
Veľká Británia
92
5.
Benjamin Thomas
Francúzsko
84
6.
Philip Heijnen
Holandsko
82
82.
Tadeáš Cesnek
Slovensko
nedokončil
Slovenský dráhový cyklista Tadeáš Cesnek nedokončil pondelňajšie bodovacie preteky na majstrovstvách Európy v Turecku.
Titul európskeho šampióna získal Tim Torn Teutenberg z Nemecka so ziskom 106 bodov, druhý skončil Dán Conrad Haugsted (102) a bronz si vybojoval Belgičan Jasper de Buyst (98).