    Cesnek nedokončil bodovacie preteky na európskom šampionáte. Na dráhe sa tešil nemecký pretekár

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. feb 2026 o 18:14
    ShareTweet0

    Druhý skončil Dán Conrad Haugsted.

    ME v dráhovej cyklistike

    Muži - bodovacie preteky:

    1.

    Tim Torn Teutenberg

    Nemecko

    106 bodov

    2.

    Conrad Haugsted

    Dánsko

    102

    3.

    Jasper de Buyst

    Belgicko

    98

    4.

    Michael Ben Wiggins

    Veľká Británia

    92

    5.

    Benjamin Thomas

    Francúzsko

    84

    6.

    Philip Heijnen

    Holandsko

    82

    82.

    Tadeáš Cesnek

    Slovensko

    nedokončil

    Slovenský dráhový cyklista Tadeáš Cesnek nedokončil pondelňajšie bodovacie preteky na majstrovstvách Európy v Turecku.

    Titul európskeho šampióna získal Tim Torn Teutenberg z Nemecka so ziskom 106 bodov, druhý skončil Dán Conrad Haugsted (102) a bronz si vybojoval Belgičan Jasper de Buyst (98).

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Cesnek nedokončil bodovacie preteky na európskom šampionáte. Na dráhe sa tešil nemecký pretekár
    dnes 18:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Cesnek nedokončil bodovacie preteky na európskom šampionáte. Na dráhe sa tešil nemecký pretekár