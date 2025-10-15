Stratil motiváciu, keď mu spadla činka. Olympijský medailista nečakane ukončil kariéru

Na konte má štyri olympijské medaily.

LONDÝN. Škótsky dráhový cyklista Jack Carlin nečakane oznámil, že už nebude pokračovať v úspešnej kariére.

To, že už nemá motiváciu pokračovať v životnej dráhe, ktorá mu priniesla štyri olympijské medaily, pochopil začiatkom roka v posilňovni v Austrálii.

„Vzpieral som, činka sa mi vyšmykla a spadla. Pozrel som sa na ňu a pomyslel som si: ‚Toto teraz nemusím robiť.‘ Myslím, že som ju ani nezdvihol. Zobral som si tašku a odišiel,“ opísal moment, keď si uvedomil, že stratil motiváciu naplno trénovať.

Dvadsaťosemročný cyklista, ktorý získal pre Veľkú Britániu striebro v tímovom šprinte a bronz v individuálnom na olympiádach v Tokiu aj v Paríži, si dal po vlaňajších hrách pauzu a rozhodol sa cestovať. Práve počas potuliek svetom sa zastavil v austrálskej posilňovni, aby sa udržal v kondícii.

„To bol jeden z momentov, keď sa ozubené koliesko začalo otáčať a začal som si hovoriť: ‚Naozaj na to mám?‘ Pretože starý Jack by to neurobil,“ citovala ho agentúra dpa.

V ére šprintérskej dominancie päťnásobného olympijského víťaza a šestnásťnásobného majstra sveta Harrieho Lavreysena z Holandska pridal Carlin ku svojej olympijskej zbierke aj päť medailí z majstrovstiev sveta a šesť z európskych šampionátov.

Keď však stratil motiváciu vedel, že nastal čas oznámiť koniec.

„V našom športe rozhodujú o výhre a prehre tisíciny sekundy. Ak by som do toho nedal všetko, čo už nemôžem, necítim, že by som to dokázal, tak si nemyslím, že to stojí za to,“ povedal s tým, že ak by nešiel naplno nesklamal by len seba, ale aj tím a národný dres.

Carlin sa dostal ku dráhovej cyklistike až ako tínedžer, ale rýchlo tomuto športu prepadol. Aby mohol lepšie trénovať predal svoj X-box a keď si jeho rodičia uvedomili potenciál, ktorý sa v ňom skrýva, dokonca predali aj auto, aby mu kúpili lepšie kolesá, prezradil pre Independent.

Jeho veľký vzor bol šesťnásobný olympijský šampión Chris Hoy a svoje schopnosti piloval na velodróme pomenovanom práve po škótskom velikánovi v Glasgowe. Od roku 2016 už trénoval v akadémii Veľkej Británie. Prvú veľkú medailu získal v rovnakom roku v tímovom šprinte na ME vo Francúzsku a odvtedy ich zbieral pravidelne.

„Za mojím rozhodnutím je aj to, že som skutočne spokojný so svojou kariérou. Dosiahol som toho veľmi veľa a som spokojný. Čo iné mám naháňať, keď už nemôžem podať výkon na 100 percent?“ dodal.

