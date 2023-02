DOXXbet na 7 dní zvyšuje prvú stávku bez rizika na 50 € (PR text)

Ak Ti prvý tiket nevyjde, vráti sa Ti hodnota celého vkladu a to do maximálnej výšky až 50 €! Byť novým hráčom v DOXXbet sa oplatí, čo povieš?

A ttila Végh

No za 50 euro by som podával Marlon Vera proti Cory Sandhagen na UFC Apex v Las Vegas. Cory Sandhagen chce už zlato v UFC, no v ceste mu stojí silný bojovník. Vera je teraz na vlne štyroch víťazstiev, porazil aj bývalých šampiónov UFC. Podla mňa to ale nakoniec Sandhagen vyhrá.

Hlavný zápas UFC Fight Night 219 v Las Vegas sa koná 18. februára a podať si ho môžeš tu.

D ominika Cibulková

Kamoši určite by som tipovala WTA Tour, teraz bude v Dohe v Katare. Teším sa, lebo na tomto turnaji budú štartovať top hráčky ako Jessica Pegula, Aryna Sabalenka a Caroline Garcia. No a samozrejme na čele s aktuálnou jedničkou Igou Swiatek. Iga Swiatek je môj favorit, ktorého by som si bez rizika tipla na absolútneho víťaza turnaja.

Qatar Totalenergies Open sa koná 13 - 18. februára a na tiket si ho môžeš podať tu.

Róbert Vittek

Osobne sa veľmi teším na osemfinále Ligy majstrov medzi gigantmi PSG - Bayern Mníchov. Oba tímy majú smerom hore obrovskú silu vrátane hviezdneho Lionela Messiho v drese PSG. Očakávam, že nás už v prvom zápase čaká gólová prestrelka a padíka bez rizika by som využil na to. Takže ja by som vyberal tip, že padne viac ako 2,5 gólu v tomto zápase.

Osemfinále Ligy majstrov PSG - Bayern Mníchov sa hrá 14. februára a podať si ho môžeš tu.

