Legenda Hašek: Český národ je zvedavý, kedy bude mať Jágr potomka

Opravíme ho, že Jágr oslavuje už o päť dní skôr. A začne sa náš rozhovor.

Fenomén menom Jágr oslavuje 50. narodeniny, no sviečky na torte nesfúkne niekde v Karibiku, ale možno na zimnom štadióne v Kladne, kde sa bude pripravovať na ďalší ligový zápas. Čo hovoríte na to, že v päťdesiatke stále hrá?

Čo k tomu povedať? Je to niečo výnimočné. S podobným hráčom som sa stretol v NHL, Chris Chelios končil kariéru ako 47-ročný. Jarda však svojou dlhovekosťou skôr pripomína Gordieho Howea.

Hrať v päťdesiatke je niečo úchvatné. Ak by sa ma na to niekto spýtal pred desiatimi rokmi, asi tomu neverím. Treba za tým hľadať viacero faktorov. Jardovi slúži zdravie. Nemal žiadnu vážnu zlomeninu alebo operáciu, pre ktorú by pauzoval dlhé mesiace. No a miluje hokej. To je alfa a omega jeho dlhovekosti.