Lyžiar Ďuriš a atlétka Krištofičová sú najlepší nepočujúci športovci roka 2024

BRATISLAVA. Lyžiar Matúš Ďuriš a atlétka Ivana Krištofičová sa stali najlepšími slovenskými nepočujúcimi športovcami roka 2024.
Ocenenia im udelil Deaflympijský výbor Slovenska na uplynulom víkendovom podujatí Deaf Tatry 2025 v Starej Lesnej.
Ďuriš vlani získal bronzovú medailu na 20. zimnej deaflympiáde v tureckom Erzurume. Na druhom a treťom mieste skončili stolní tenisti Thomas Keinath a Marek Tutura, ktorí vybojovali dokopy štyri medaily na ME nepočujúcich.
Krištofičová bola bronzová na atletických MS nepočujúcich v hode diskom. Na druhej pozícii sa umiestnila trojnásobná medailistka zo stolnotenisových ME Eva Novotná, tretiu priečku obsadila Tereza Birošová, piata z MS nepočujúcich v cestnej i horskej cyklistike.
Vyhlasovanie najlepších nepočujúcich športovcov bolo spojené s reprezentačným zrazom pred nadchádzajúcou 25. letnou deaflympiádou v Tokiu, ktorá sa uskutoční v novembri.
„Som hrdý na to, že môžeme oceniť takú skvelú skupinu športovcov, ktorí dokazujú, že odhodlanie a talent nepoznajú žiadne prekážky.
Tento víkend bol nielen oslavou úspechov, ale aj príležitosťou na zjednotenie našich športovcov pred nadchádzajúcou deaflympiádou, kde budú reprezentovať Slovensko,“ uviedol prezident Deaflympijského výboru Slovenska Peter Birka v tlačovej správe.