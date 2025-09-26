Cyklistická únia riaditeľa nemení. Francúza zvolili na ďalšie obdobie

KIGALI. David Lappartient bude pokračovať na pozícii prezidenta Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) aj v treťom štvorročnom období.
Delegáti mu dali dôveru vo voľbách počas majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v rwandskom Kigali.
„Som poctený, že ma znovu zvolili za prezidenta UCI na tretie funkčné obdobie! Ďakujem za vašu dôveru a teším sa na ďalší pokrok v cyklistike na celom svete,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Päťdesiatdvaročný francúzsky funkcionár vedie UCI od roku 2017, v týchto voľbách nemal protikandidáta.
V rokoch 2023 až 2025 pôsobil ako prezident Francúzskeho olympijského výboru. Tento rok neúspešne kandidoval za prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Informovala agentúra AFP.