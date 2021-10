Tréner sa kúpal v pive. Dáni postúpili a pokúsia sa o divokú bodku

„O takýchto veciach môžete len snívať. Je to šialené. Stala sa obrovská vec pre dánsky futbal a samotné Dánsko. Náš tím má veľkú kvalitu a môže byť úspešný. Treba však zostať pokorný,“ povedal pre Kanal 5 stredopoliar Dánska Pierre-Emile Kordt Höjbjerg.

Dánsko je po Nemecku a domácom Katare len tretím tímom, ktorý ma istotu štartu na svetovom šampionáte.

„Znamená to pre nás veľa. Je to jedna z najlepších nocí za veľmi dlhý čas. Je to úžasné. Nebol to tentoraz najkrajší futbal, ale našťastie ani jedno mužstvo nehralo dobre. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali a máme lístok na majstrovstvá sveta,“ tešil sa autor jediného gólu zápasu Joakim Maehle.

Stojí za nimi silný príbeh

Dáni sa na finálový turnaj dostali po šiesty raz v histórii. Hráči na trénera Kaspera Hjulmanda vyliali po záverečnom hvizde veľké fľaše piva.

„Tréner sa kúpal v pive. Má však dôvod na oslavu,“ podotkli dánske noviny.

„Veľká odmena pre futbalový zväz. Za rozvoj talentov a poctivú prácu. Tiež je to odmena pre naše profesionálne kluby a pre hráčov, ktorí predviedli vysokú úroveň,“ vravel po spečatení postupu Hjulmand.