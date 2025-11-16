Po sklamaní s Bieloruskom prišli ďalšie ťažkosti. Dánsku reprezentáciu trápi chorobu

Hlavný tréner Dánska Brian Riemer.
Hlavný tréner Dánska Brian Riemer. (Autor: TASR/AP)
Obranca Joachim Andersen a útočník Rasmus Höjlund vynechali už sobotný duel.

KODAŇ. Káder dánskej futbalovej reprezentácie zasiahla pred kľúčovým zápasom kvalifikácie MS 2026 proti Škótsku choroba. Zdravotné problémy majú dvaja hráči i člen realizačného tímu.

Obranca Joachim Andersen a útočník Rasmus Höjlund vynechali už sobotný duel C-skupiny proti Bielorusku (2:2).

„Teraz je na takéto veci sezóna. Nedá sa chrániť na sto percent, ale robíme všetko, čo je v našich silách. Dúfame, že sa nám to podarilo zastaviť a že v utorok budeme mať 24 mužov, ktorí sú pripravení hrať a schopní bojovať,“ uviedol tréner reprezentácie Brian Riemer podľa AP.

Dánsko má na čele tabuľky pred Škótskom len jednobodový náskok a práve na pôde tohto súpera sa v utorok predstaví v boji o priamy postup na budúcoročný šampionát.

