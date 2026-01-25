Rekordný van der Poel sa zapísal do histórie. Slovenský pretekár dostal od pelotónu štyri kolá

Slovenský reprezentant Dries Bruynseels (BRUVO Dukla Bratislava) obsadil v kategórii elite mužov na podujatí Svetového pohára v holandskom Hoogerheide 46. miesto, keď ho čelo pelotónu s Holanďanom Mathieum van der Poelom predstihlo o štyri kolá.
Víťazný domáci pretekár sa zapísal do histórie, keď svojím 51. triumfom prekonal rekord v počte prvenstiev v pretekoch SP.
Doterajší rekord držal legendárny Sven Nys (50). Víťaznú sériu vo Svetovom pohári natiahol Van der Poel už na číslo 23.
V kategórii mužov do 23 rokov skončil Slovák Peter Šoltés na 35. mieste so stratou 4:07 minúty na víťazného Aubina Sparfela z Francúzska.
V súťaži juniorov malo Slovensko až trojnásobné zastúpenie, najvyššie sa umiestnil Milan Húsenica na 22. priečke (+2:01). Michal Šichta skončil na 30. (+2:42) a Jerguš Melicherčík na 32. mieste (+2:46).