Rekordný van der Poel sa zapísal do histórie. Slovenský pretekár dostal od pelotónu štyri kolá

    Mathieu van der Poel počas Svetového pohára v cyklokrose. (Autor: REUTERS)
    TASR|25. jan 2026 o 17:10
    Slovensko malo zastúpenie aj v súťaži juniorov a kategórii do 23 rokov.

    Slovenský reprezentant Dries Bruynseels (BRUVO Dukla Bratislava) obsadil v kategórii elite mužov na podujatí Svetového pohára v holandskom Hoogerheide 46. miesto, keď ho čelo pelotónu s Holanďanom Mathieum van der Poelom predstihlo o štyri kolá.

    Víťazný domáci pretekár sa zapísal do histórie, keď svojím 51. triumfom prekonal rekord v počte prvenstiev v pretekoch SP.

    Doterajší rekord držal legendárny Sven Nys (50). Víťaznú sériu vo Svetovom pohári natiahol Van der Poel už na číslo 23.

    V kategórii mužov do 23 rokov skončil Slovák Peter Šoltés na 35. mieste so stratou 4:07 minúty na víťazného Aubina Sparfela z Francúzska.

    V súťaži juniorov malo Slovensko až trojnásobné zastúpenie, najvyššie sa umiestnil Milan Húsenica na 22. priečke (+2:01). Michal Šichta skončil na 30. (+2:42) a Jerguš Melicherčík na 32. mieste (+2:46).

    dnes 17:10
