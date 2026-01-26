    VIDEO: Zrážka s klokanom má pre nich nepríjemné následky. Cyklisti hlásia zlomeniny

    Menno Huising počas Tour Down Under 2026.
    Menno Huising počas Tour Down Under 2026. (Autor: X/Phillip Martindale)
    ČTK|26. jan 2026 o 19:27
    ShareTweet0

    Doplatili na stret v nedeľňajšej záverečnej etape Tour Down Under.

    Dvaja cyklisti doplatili na zrážku s klokanom v nedeľňajšej záverečnej etape Tour Down Under zlomeninami.

    Holandský jazdec Menno Huising má podľa svojho tímu Visma-Lease a Bike zlomenú kľúčnu kosť, Dán Mikkel Bjerg z UAE Team Emirates si zlomil ruku.

    Dvaja klokani spôsobili hromadný pád v pelotóne asi 96 kilometrov pred cieľom. Okrem Berga a Huisinga museli kvôli zraneniam odstúpiť tiež Austrálčan Lucas Stevenson a Talian Alberto Dainese.

    VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Tour Down Under 2026

    Na zemi skončil aj líder pretekov Austrálčan Jay Vine, ktorý sa ale rýchlo vrátil do pelotónu a úvodný podnik novej sezóny World Tour ovládol rovnako ako v roku 2023.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates - XRG

    16:44:54 h

    2.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 1:03 min

    3.

    Harry Sweeny

    Austrália

    EF Education - EasyPost

    + 1:12 min

    4.

    Marco Brenner

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling

    + 1:14 min

    5.

    Andreas Kron

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 1:16 min

    6.

    Andrea Raccagni Noviero

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 1:19 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Menno Huising počas Tour Down Under 2026.
    Menno Huising počas Tour Down Under 2026.
    VIDEO: Zrážka s klokanom má pre nich nepríjemné následky. Cyklisti hlásia zlomeniny
    dnes 19:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Zrážka s klokanom má pre nich nepríjemné následky. Cyklisti hlásia zlomeniny