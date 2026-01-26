VIDEO: Zrážka s klokanom má pre nich nepríjemné následky. Cyklisti hlásia zlomeniny

Dvaja cyklisti doplatili na zrážku s klokanom v nedeľňajšej záverečnej etape Tour Down Under zlomeninami.
Holandský jazdec Menno Huising má podľa svojho tímu Visma-Lease a Bike zlomenú kľúčnu kosť, Dán Mikkel Bjerg z UAE Team Emirates si zlomil ruku.
Dvaja klokani spôsobili hromadný pád v pelotóne asi 96 kilometrov pred cieľom. Okrem Berga a Huisinga museli kvôli zraneniam odstúpiť tiež Austrálčan Lucas Stevenson a Talian Alberto Dainese.
VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Tour Down Under 2026
Na zemi skončil aj líder pretekov Austrálčan Jay Vine, ktorý sa ale rýchlo vrátil do pelotónu a úvodný podnik novej sezóny World Tour ovládol rovnako ako v roku 2023.
Konečné celkové poradie
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates - XRG
16:44:54 h
2.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 1:03 min
3.
Harry Sweeny
Austrália
EF Education - EasyPost
+ 1:12 min
4.
Marco Brenner
Nemecko
Tudor Pro Cycling
+ 1:14 min
5.
Andreas Kron
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 1:16 min
6.
Andrea Raccagni Noviero
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 1:19 min