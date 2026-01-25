VIDEO: Poslednú etapu narušili klokany, spôsobili veľký pád. Vine to napokon zvládol

Tour Down Under 2026
Výsledky 5. etapy (Stirling - Stirling, 169,8 km):
1.
Matthew Brennan
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
3:58:08 h
2.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 0 s
3.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
4.
Brady Gilmore
Austrália
NSN Cycling
+ 0 s
5.
Simone Velasco
Taliansko
XDS Astana
+ 0 s
6.
Patrick Eddy
Austrália
Austrálska reprezentácia
+ 0 s
Austrálsky cyklista tímu UAE Emirates Jay Vine sa stal druhýkrát v kariére víťazom etapových pretekov Tour Down Under.
V záverečnej piatej etape na domácej pôde v okolí Stirlingu udržal pozíciu lídra, hoci mal počas nej nepríjemnú kolíziu s kengurou.
Po páde sa mu podarilo dostihnúť pelotón a v celkovej klasifikácii napokon uspel o 63 sekúnd pred Maurom Schmidom zo Švajčiarska (Jayco Alula).
Záverečnú etapu vyhral Brit Matthew Brennan z tímu Visma-Lease a Bike. V špurte predstihol Finna Fishera-Blacka (Bora-Hansgrohe) z Nového Zélandu a Dána Tobiasa Lunda Andresena (Decathlon).
Približne 96 km pred cieľom etapy skočili na cestu dve veľké kengury a spôsobili pád viacerých jazdcov. Medzi nimi bol aj líder poradia Vine.
VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Tour Down Under 2026
Traja jazdci, Menno Huising, Lucas Stevenson a Alberto Dainese, museli po kolízii s klokanom odstúpiť z pretekov a zranené bolo aj zviera.
„Všetci sa ma pýtajú, čo je v Austrálii najnebezpečnejšie. A ja im vždy hovorím, že sú to kengury, pretože čakajú a schovávajú sa v kríkoch a potom pred vás vyskočia. Dnes sa to potvrdilo.
Stalo sa to v rýchlosti asi 50 km za hodinu, jeden z nich zastavil a ja som narazil do jeho zadnej časti. Bola to smola, ale našťastie som v poriadku.
Som rád, že som si udržal dres pre najlepšieho jazdca,“ povedal po pretekoch Vine, ktorý triumfoval na Tour Down Under aj v roku 2023.
Konečné celkové poradie
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates - XRG
16:44:54 h
2.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 1:03 min
3.
Harry Sweeny
Austrália
EF Education - EasyPost
+ 1:12 min
4.
Marco Brenner
Nemecko
Tudor Pro Cycling
+ 1:14 min
5.
Andreas Kron
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 1:16 min
6.
Andrea Raccagni Noviero
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 1:19 min