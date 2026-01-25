    VIDEO: Poslednú etapu narušili klokany, spôsobili veľký pád. Vine to napokon zvládol

    Jay Vine vyhral Tour Down Under
    Jay Vine vyhral Tour Down Under
    25. jan 2026 o 09:41
    Do kolízie sa dostalo viacero cyklistov vrátane víťaza.

    Tour Down Under 2026

    Výsledky 5. etapy (Stirling - Stirling, 169,8 km):

    1.

    Matthew Brennan

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    3:58:08 h

    2.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    4.

    Brady Gilmore

    Austrália

    NSN Cycling

    + 0 s

    5.

    Simone Velasco

    Taliansko

    XDS Astana

    + 0 s

    6.

    Patrick Eddy

    Austrália

    Austrálska reprezentácia

    + 0 s

    Austrálsky cyklista tímu UAE Emirates Jay Vine sa stal druhýkrát v kariére víťazom etapových pretekov Tour Down Under.

    V záverečnej piatej etape na domácej pôde v okolí Stirlingu udržal pozíciu lídra, hoci mal počas nej nepríjemnú kolíziu s kengurou.

    Po páde sa mu podarilo dostihnúť pelotón a v celkovej klasifikácii napokon uspel o 63 sekúnd pred Maurom Schmidom zo Švajčiarska (Jayco Alula).

    Záverečnú etapu vyhral Brit Matthew Brennan z tímu Visma-Lease a Bike. V špurte predstihol Finna Fishera-Blacka (Bora-Hansgrohe) z Nového Zélandu a Dána Tobiasa Lunda Andresena (Decathlon).

    Približne 96 km pred cieľom etapy skočili na cestu dve veľké kengury a spôsobili pád viacerých jazdcov. Medzi nimi bol aj líder poradia Vine.

    VIDEO: Zostrih z 5. etapy pretekov Tour Down Under 2026

    Traja jazdci, Menno Huising, Lucas Stevenson a Alberto Dainese, museli po kolízii s klokanom odstúpiť z pretekov a zranené bolo aj zviera.

    „Všetci sa ma pýtajú, čo je v Austrálii najnebezpečnejšie. A ja im vždy hovorím, že sú to kengury, pretože čakajú a schovávajú sa v kríkoch a potom pred vás vyskočia. Dnes sa to potvrdilo.

    Stalo sa to v rýchlosti asi 50 km za hodinu, jeden z nich zastavil a ja som narazil do jeho zadnej časti. Bola to smola, ale našťastie som v poriadku.

    Som rád, že som si udržal dres pre najlepšieho jazdca,“ povedal po pretekoch Vine, ktorý triumfoval na Tour Down Under aj v roku 2023.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates - XRG

    16:44:54 h

    2.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 1:03 min

    3.

    Harry Sweeny

    Austrália

    EF Education - EasyPost

    + 1:12 min

    4.

    Marco Brenner

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling

    + 1:14 min

    5.

    Andreas Kron

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 1:16 min

    6.

    Andrea Raccagni Noviero

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 1:19 min

    VIDEO: Poslednú etapu narušili klokany, spôsobili veľký pád. Vine to napokon zvládol
    dnes 09:41
