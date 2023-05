Roglič chcel súperov na Gire okabátiť, jeho plán nevyšiel

V únikoch odjazdil na Gire viac ako tisíc kilometrov, odhadom niečo menej ako tretinu celých pretekov. Bojuje každý deň. No zakaždým mu chýba k víťazstvu malý kúsok.

Derek Gee si zaslúži titul najväčšieho bojovníka tohtoročného Giro d’Italia. Púšťa sa do únikov takmer každý deň.

CAORLE. Deň čo deň v cieli premáha bolesť. Fyzickú aj mentálnu, aby ráno s úsmevom tvrdil, že to skúsi znova. Aby zlyhal.

Všetko, čo prežíval mal v cieli Gee vyryté v tvári. Bola to zmes bolesti, utrpenia aj veľkej úľavy.

Po troch druhých miestach a dvoch štvrtých, sa dostal do úniku s veľkou skupinou pretekárov aj v piatkovej kráľovskej etape. V cieľovom stúpaní na Tre Cime di Lavaredo viedol. Pred súpermi mal pár sekundový náskok.

„Keď okolo mňa Buitrago preletel, vedel som, že nemám šancu. Ale netušil som, kde sú ďalší pretekári. Snažil som sa len bojovať do cieľa. Dosť to bolelo to.“

„Chcel som ísť do úniku, aby som si pripísal body do boja o cyklámenový dres, kde som si chcel poistiť druhú priečku, ale náš náskok vpredu sa zvyšoval. A potom som sa pokúsil ešte zabojovať,“ hovoril Gee pre Eurosport.

Pred cieľovým stúpaním si vymenil bicykel. Nemal technický problém. Bola to plánovaná výmena. Na novom mal totiž na zadnom kolese kazetu z horského bicykla. Najväčšie koliesko malo približne 44 zubov. To je v cestnej cyklistike extrém. V najťažších horských etapách mávajú cyklisti 30, výnimočne 32 zubov.

Trvalo to však len sekundu. Možno dve, kým na jeho zadnom kolese nebol líder pretekov Thomas. Pred cieľom Roglič ešte raz zabojoval. Zrýchlil. Šliapal naplno.

Prečo to Roglič zvolil?

Líder Ineosu si udržal ružový dres a pred rozhodujúcou časovkou má náskok 26 sekúnd. To nie je veľký odstup. O víťazovi nie je rozhodnuté. Roglič však isto veril, že pred časovkou to bude menší rozdiel.

Vysilenému Thomasovi sa vzdialil, no získal len 3 sekundy. V cieli však pôsobil spokojne.

Contador: Bude to nočná mora

Sobotňajšia časovka je do veľkej miery extrémna. Má síce len 19 kilometrov, no cyklisti na nej budú trpieť. V prvej polovici ich čaká skôr rovina, od polovice sa cesta prudko zdvihne. Cieľ je na pútnickom mieste pri kláštore Monte Lussari. Ešte vlani na jar toto stúpanie nemalo asfaltovú cestu. Bola to lesná štrková cestička.

Tento rok ju pokryli asfaltom, no stúpanie má až neuveriteľné prevýšenie. 8-kilometrový kopec má priemerný sklon 11,2 percenta.

"Pre mnohých to bude ako nekončiaca nočná mora," vraví bývalý profesionál Alberto Contador. Cyklisti tu môžu stratiť celé minúty. Je to extrémne náročné stúpanie.

"Mama-mia," nezmohol sa na viac Contador, ktorý si časovku sám prešiel.