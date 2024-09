Etapu v Baskicku si podmanil jazdec z úniku, O'Connor si postrážil tesný náskok

Dvadsaťšesťročný Berrade zaznamenal prvé profesionálne víťazstvo kariéry.

"Je to samozrejme splnený sen, navyše etapa, ktorá končila blízko môjho domova, takže som tu mal rodičov. Bolo to veľmi komplikované vyhrať z úniku, ale o to je to pre nás cennejšie.

Po tom, čo sme prežili stúpanie 1. kategórie, sa nám naskytli dobré príležitosti, pretože sme boli traja. V záverečnom stúpaní som cítil, že by to mohla byť moja možnosť trochu všetkých prekvapiť a vyšlo to," tešil sa v cieli.

Celkové poradie po 18. etape