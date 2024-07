Pogačarovi vyšiel útok v stúpaní a vyhral. Na Vingegaarda získal desiatky sekúnd

"Išlo to podľa plánu, som za to rád. V podstate to bola snová etapa. Tieto cesty poznám veľmi dobre, bol som tu na sústredení, som tu akoby doma. Bolo skvelé tu pretekať, veril som si od štartu. Cítil som, že mám dobré nohy a vedel som, že to musím skúsiť.

Stúpanie bolo proti vetru, tím urobil vtedy veľmi dobrú prácu. Klesanie poznám. Mal som trochu strach z mokrej cesty, ale ak poznáte trať, tak vám to veľmi pomôže. Forma je dobrá a aj pocity. Verím, že takto budem pokračovať i naďalej," povedal v cieli Pogačar.